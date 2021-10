Camer Gas & Power è una società impegnata nella vendita di forniture di luce e gas per utenze domestiche e aziendali con sede a Galatina (Lecce). Offre alla sua clientela assistenza in materia contrattuale e tariffaria, con le offerte abbassa bollette, attraverso diversi canali di comunicazione tra cui un numero verde, e sportelli informativi dislocati nel sud Italia.

Come contattare il servizio clienti di Camer Gas & Power da numero verde

L'assistenza clienti di Camer Gas & Power è disponibile al numero verde 800.145.516 e offre informazioni in merito alle ricariche elettriche, al cambio del fornitore per luce e gas, alle pratiche di luce e gas, sulle rateizzazioni, sulla fatturazione e l'amministrazione.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 e qualsiasi tipo di richiesta può essere inviata anche via email all'indirizzo info@camergasepower.com.

La società è presente con i suoi Camer Point nella città di Lecce e in provincia a Gallipoli, Taviano, Galatina, Melpignano, Galatone e Caprarica, nella provincia di Bari ad Acquaviva delle Fonti e Corato; a Massafra (Taranto), Palermo e Catania. Negli sportelli si possono richiedere informazioni e pagare le bollette.

Contattare Camer Gas & Power in caso di disservizi e guasti

Per le forniture di gas, in caso di malfunzionamenti o perdite, si deve contattare il fornitore di appartenenza, che varia in base alla zona di residenza.

Per individuarlo basta controllare la bolletta. Per le forniture di luce invece, in caso di guasti o emergenze, il distributore a cui fare riferimento è E-Distribuzione disponibile al numero verde 803.500. Il servizio è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette anche attraverso l'apposita app scaricabile da App Store e Google Play.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i guasti al contatore che non rientrano nella categoria emergenza, si può richiedere una verifica contattando il numero verde 800.145.516 e indicando il proprio codice Pod.

Per segnalare un reclamo basta compilare l'apposito modulo scaricabile sul sito aziendale, compilarlo in ogni suo campo e inviarlo a uno dei seguenti recapiti:

tramite posta ordinaria all'indirizzo via Gallipoli 53, 73013 Galatina (Lecce) ;

; all'indirizzo email i nfo@camergasepower.com ;

; al numero di fax 0836.23.45.98.

Per tenere il profilo dei consumi sempre aggiornato, l'utente ha la possibilità di comunicare a Camer Gas & Power l'autolettura del proprio contatore attraverso tre differenti modalità:

tramite il numero verde 880.145.516 , dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30;

, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30; tramite un messaggio WhatsApp al numero 334.679.16.36 ;

; tramite l'area clienti My Camer.

Con l'area clienti il cliente ha la possibilità di gestire le forniture in autonomia e consultare l'archivio bollette degli ultimi 24 mesi. L'area è disponibile sia sul sito, che nell'app ufficiale scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play.

Le offerte di Camer Gas & Power per privati e aziende

La società propone offerte di luce e gas sia per la casa, che per le aziende. Si può scegliere tra le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) con tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi o che varia in base alle tendenze di mercato. I prezzi e le condizioni contrattuali delle offerte vengono definite da Arera l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e i corrispettivi determinati dal fornitore.

In più riserva ai suoi clienti sconti e vantaggi grazie alla Camer Fidelity Card, una carta che permette all'utente di ottenere sconti presso i distributori di carburanti Camer Gas & Power, ma anche al teatro e al cinema di Lecce.