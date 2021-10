Acea Pinerolese Energia Srl è un’azienda che opera nel settore energetico e che affonda le sue radici a metà ottocento. Nata nel 1856 come Società Municipale del Gas, con capitali francesi e piemontesi, si occupava della distribuzione del ‘gas di città’, per l’illuminazione pubblica e gli usi domestici. La sua attività continua come Azienda Municipalizzata del Comune di Pinerolo dal 1922 fino al 1972, data nella quale abbandona la distribuzione di gas di città e converte i suoi stabilimenti con impianti a gas metano.

Nel 2003 nasce Acea Pinerolese che, nel 2014, si propone sul mercato libero dell’energia con le offerte sulle componenti Luce e Gas, per le quali è possibile avere informazioni dettagliate contattando un numero verde gratuito.

Numero verde per chiedere informazioni

Grazie all’investimento in tecnologie innovative volte all’efficienza energetica e alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra, Acea Pinerolese si pone all’avanguardia nel campo dell’uso di risorse rinnovabili, ed offre ai suoi utenti strutture di servizio diretto e facilmente accessibili. I suoi servizi di assistenza al cliente sono costantemente sviluppati e potenziati, al fine di offrire un sicuro riferimento in un’ottica di continuo miglioramento. A tal proposito, l’azienda mette a disposizione dei suoi utenti una serie di contatti, tra cui il numero verde gratuito 800.80.80.55, al quale è possibile sottoporre tutte le domande inerenti informazioni sulle forniture e le offerte di gas e luce del gruppo Acea.

Il servizio è disponibile dalle 8:30 alle 19:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8:30 alle 13:00. Inoltre, è possibile comunicare, negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie, l’autolettura del gas al numero verde dedicato 800.23.35.23, gratuito da telefono fisso e cellulare.

Altri contatti di Acea Pinerolese

Per chi volesse inviare comunicazioni scritte, l’azienda mette a disposizione una serie di contatti quali: il numero di fax 0121.236234; l’indirizzo di posta elettronica clienti@aceapinerolese.it.; la Pec clienti@postacert.aceapinerolese.it.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le comunicazioni a mezzo posta possono inoltre essere inviate all’indirizzo: Servizio Clienti - Acea Pinerolese Energia S.r.l., Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO).

Tutti questi contatti possono essere utilizzati anche da chi non è ancora cliente di Acea per chiedere informazioni in vista di un eventuale cambio di gestore. Ricordiamo, a tal proposito, che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica anche visitando il nostro canale Abbassa bollette.

La qualità del servizio a favore dell’impiego delle energie rinnovabili

Servizi caratterizzati da qualità e certificazioni che tutelino il consumatore e l’ambiente sono divenute doti necessarie in campo energetico.

Acea Pinerolese Energia ha sempre posto particolare attenzione alle aspettative dei propri clienti in un contesto di alta competitività del mercato libero dell’energia, ultimamente sempre più in espansione. Per mantenere fede ai suoi intenti, l’azienda si è dotata di un’efficiente struttura operativa. L’implementazione del suo sistema integrato ha consentito il raggiungimento di elevati standard qualitativi che implicano, in parallelo, un uso consapevole dell’energia. In relazione a questo impegno, l’azienda ha ottenuto una serie di certificazioni in ambito qualitativo e per l’uso razionale dell’energia: EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO 50001, UNI CEI 11352 e ESCo (Energy Service Company).

La politica aziendale verso l’uso di energie rinnovabili viene rafforzata dai sistemi di gestione dell’energia, a iniziare dai consumi interni nel contesto delle attività aziendali, volti alla promozione di pratiche sempre più ‘green’.