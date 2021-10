Il Gruppo Chiurlo, che può vantare una posizione di primo piano per l’offerta di metano, energia elettrica, Gpl, oli lubrificanti, prodotti petroliferi e servizi correlati, affonda le sue radici nel 1901 quando, in un negozio di alimentari, inizia la vendita di petrolio lampante in lattina. La sua crescita prosegue fino agli anni recenti quando, nel 2007 inizia la vendita del metano, e nel 2013 quella di energia elettrica.

Oggi, il Gruppo cerca di innovare le proprie offerte proponendo soluzioni efficienti e servizi integrati a 360 gradi e soluzioni innovative in grado di rispondere alle esigenze di consumo di privati, professionisti e aziende, i quali possono disporre di un contatto diretto con l’azienda attraverso un numero verde.

Informazioni commerciali e tecniche al numero verde Chiurlo

Richieste di informazioni commerciali e tecniche, oltre a segnalazioni di guasti e richieste di pronto intervento, possono essere inviate al numero verde Chiurlo 800 947 744. Chi avesse invece bisogno di inviare all’azienda comunicazioni scritte o documenti, può indirizzare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica gaseluce@chiurlo.it.

Questi contatti possono essere utilizzati anche da chi non è ancora cliente di Chiurlo Luce e Gas per chiedere informazioni in merito al cambio di fornitore. Eventualità, questa, che sempre più utenti stanno prendendo in considerazione in virtù degli annunciati rincari delle bollette in arrivo.

Per richieste di allacciamenti o attivazioni, possono essere contattati direttamente gli uffici di Via Adriatica, 206 in Località Basaldella a Campoformido (UD), negli orari dalle 8:30 alle 17:30, dal lunedì al venerdì.

Lo sportello on-line a disposizione degli utenti

A disposizione degli utenti, anche uno sportello on-line, accessibile direttamente dal sito web aziendale, previa registrazione.

Attraverso l’area riservata, è possibile accedere in autonomia a numerosi servizi quali:

Autolettura del contatore (servizio accessibile anche attraverso il numero telefonico 0432 096150;

Cambio recapito di spedizione di bolletta e corrispondenza;

Invio fattura via e-mail;

Elenco fatture emesse negli ultimi due anni;

Visualizzazione consumi;

Domiciliazione bancaria delle bollette con addebito in automatico alla scadenza delle stesse;

Richiesta informazioni (anche sul Bonus bollette) e inoltro reclami.

Le offerte di Chiurlo per gas e luce

Sono diverse le offerte commerciali per la fornitura di gas e luce che il Gruppo Chiurlo propone agli utenti domestici e small business.

Per quanto riguarda il gas metano, il vantaggio è quello di accedere ad un prezzo della componente energia pari a quello praticato sul mercato all’ingrosso e solitamente destinati ai grandi clienti.

Per la fornitura di energia elettrica, invece, l’offerta prevede l’applicazione un prezzo della componente energia variabile e riferito al prezzo medio mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale)

Ai clienti domestici che sottoscrivono online un contratto luce o gas, verrà riconosciuto uno sconto di 30 € sulla prima bolletta emessa.

Per i clienti particolarmente sensibili alle tematiche legate alla transizione ecologia, Chiurlo luce e gas riserva un’offerta basata esclusivamente sull’utilizzo di gas 100% CO2 free, e di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili garantite come impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o geotermici.