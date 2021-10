Eicom è un’azienda che si occupa di fornitura energetica per il settore domestico e business e multiservizi per le aziende. La sede operativa è sita a Torino, in piazza Statuto, 20, ma numerosi sono i contatti per le richieste di informazioni disponibili sia per chi è già cliente che per coloro che, non essendo ancora clienti Eicom, vogliono prendere in considerazione l’ipotesi di cambiare fornitore, anche in virtù dei recenti rincari delle bollette.

I contatti di Eicom per i clienti

Per contattare telefonicamente Eicom, bisogna comporre il numero 011 19236950, a disposizione dei clienti dalle ore 9:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì.

In alternativa, può essere inviata una richiesta attraverso il form predisposto sul sito web Eicom, a seguito della quale si verrà contattati appena possibile.

Un valido supporto clienti viene anche dal sito web aziendale, sul quale è possibile trovare risposta alle più comuni problematiche connesse alla fornitura di energia.

Risposte che, ricordiamo, possono essere integrate visitando la pagina Abbassa Bollette di Blasting News, ricca di aggiornamenti sulle ultime novità del settore energetico.

Assistenza e informazioni sul sito web

Assistenza e informazioni sono disponibili anche sul sito web aziendale, dove sono state inserite numerose sezioni dedicate ai più comuni quesiti inerenti alle forniture di energia.

Si va dalle più comuni “domande frequenti”, che vanno dal controllo dei consumi, alle modalità di pagamento delle bollette, all’accesso al bonus sociale, integrate da una sezione “Video Faq” nella quale le risposte alle domande vengono fornite attraverso brevi video.

Molto utile anche una guida alla lettura delle bollette luce e gas, dove ogni voce presente sulla fattura viene chiaramente spiegata, e un glossario che spiega il significato delle terminologie tecniche utilizzate nei contratti e sulle bollette.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre dal sito Eicom, sono scaricabili tutti i moduli da utilizzare per qualsiasi richiesta, dalla proposta di adesione, alla richiesta di nuovo allaccio o modifica della potenza.

I clienti possono inoltre accedere, previa registrazione, ad un’area riservata dalla quale è possibile usufruire di una serie di servizi:

Autolettura;

Cambio recapito;

Invio fattura via e-mail;

Elenco fatture;

Informazioni e/o Reclami;

Domiciliazione bancaria.

Utilizzando il codice cliente e il PIN riportati sulla bolletta, si può accedere ad una App per smartphone dalla quale:

Controllare fatture e stato dei pagamenti;

Monitorare i consumi giorno per giorno;

Inviare segnalazioni e richieste di assistenza;

Comunicare l'autolettura del gas.

La fornitura luce e gas di Eicom

Utilizzare l’energia in modo consapevole significa ottimizzare i consumi e realizzare concrete opportunità di risparmio per la propria impresa. Per raggiungere questo obiettivo, gli agenti Eicom affiancano i clienti nella lettura dei dati e propongono soluzioni personalizzate in relazione a specifiche esigenze.

Il prezzo della componente energetica, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas, è infatti molto variabile, per questo risulta difficile comunicare a priori un prezzo specifico. Eicom può però garantire la ricerca della migliore soluzione per la casa o per l’azienda, e la massima trasparenza nel contratto di fornitura, e offrendo una serie di servizi come la possibilità di pagare le bollette sia con la domiciliazione bancaria e direttamente attraverso il sito aziendale.

L’attenzione all’ambiente di Eicom si concretizza nella provenienza certificata dell’energia da stabilimenti italiani che utilizzano esclusivamente fonti rinnovabili.