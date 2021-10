CVA Energie è un'azienda che opera nel settore della fornitura di luce e gas a livello locale in Valle d'Aosta. Nata 20 anni fa, ha la sede a Châtillon, nel cuore della Valle d’Aosta. La compagnia è presente nel mercato dell'energia come fornitore di corrente elettrica e gas metano a utenze private, condomini e alle imprese. Sempre attenta al rapporto con i clienti, in futuro proporrà all'utenza vari tipi di servizi ma alcune novità sono già presenti sul territorio, come ad esempio le colonnine di ricarica per bici elettriche o veicoli.

Come contattare telefonicamente l'assistenza clienti di CVA Energie

Per contattare l'assistenza CVA Energie attraverso il numero verde basterà digitare rete fissa o cellulare l'800 99 89 44 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30. Come sottolineato dall'azienda sul sito internet il numero verde è a disposizione dell'utenza o dei potenziali interessati per avere informazioni e soddisfare qualsiasi esigenza relativa alla propria fornitura luce e gas, la telefonata è gratuita sia da fisso che da cellulare. Altri metodi di contatto presenti sul sito aziendale sono la chat che in caso di necessità si può attivare scrivendo ad un operatore del servizio assistenza; inviare una mail alla casella servizioclienti@cvaenergie.it; via fax tramite il numero 0166 82 10 32 o per posta ordinaria.

CVA Energie assicura tempi di risposta:

entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento delle richieste scritte di informazioni;

entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento dei reclami scritti.

Sul sito internet aziendale sono disponibili per il download tutti i moduli necessari per eventuali richieste di informazioni o reclami.

C'è poi un'area clienti alla quale accedere previo login, inserendo i propri dati, dove sarà possibile consultare l'andamento delle forniture, lo stato dei pagamenti e comunicare l'autolettura del contatore.

La compagnia, in questo periodo in cui il mercato dell'energia vede un innalzamento delle tariffe, offre varie tipologie di sconto sulle forniture, ma anche offerte Placet ovvero a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, con i prezzi fissati da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

CVA Energie ha installato in Valle d'Aosta diverse colonnine di ricarica, per e-bike e veicoli elettrici

Tra i servizi offerti anche l'attivazione e la posa di nuove colonnine di ricarica per e-bike nei comuni di Saint-Pierre, Gaby, Brusson e Torgnon, zone molto frequentate dagli appassionati di ciclismo anche fuoristrada e per veicoli elettrici sul territorio valdostano. Tutte le strutture forniscono energia 100% rinnovabile prodotta dagli impianti del Gruppo CVA. Le colonnine molto utili per chi viaggia con veicoli elettrici si trovano a Verrayes al parcheggio a lato della SR11, a Gaby nel parcheggio in località Tzendelabò (lato strada regionale 44) a Fénis al parcheggio di località Croiset (prossimità palestra comunale), a Pré-Saint-Didier al parcheggio sulla strada statale 26, Gressoney-Saint-Jean nel parcheggio di Piazza Beck Peccoz, nel parcheggio di Gressmatten, al Palazzetto "Sport House", nel parcheggio della località Weissmatten, a Verrès nella zona area Brambilla, a Cogne nella Frazione Epinel, a Laydetré, a Lillaz, a Gimillan, a Nus in Via San Rocco e al campo sportivo, a Doues, a Oyace, a Charvensod, a Quart, a Saint-Denis, à Rhêmes-Notre-Dame, a Montjovet sparse in diverse frazioni, a Courmayeur e La-Thuile.

