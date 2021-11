ForGreen è una società impegnata nella commercializzazione delle forniture di energia elettrica e attiva nel settore delle energie rinnovabili. Si legge sul sito che con i suoi modelli energetici il cliente non solo risparmia sul costo dell'energia, ma riduce l'impatto ambientale ed energetico, diffondendo la cultura della sostenibilità. Per conoscere le offerte abbassa bollette l'azienda è attiva attraverso diversi canali di comunicazione.

Come raggiungere il servizio clienti di ForGreen

L'assistenza clienti di ForGreen è raggiungibile al numero 045.876.26.00; in caso di problemi alla linea telefonica fissa si può contattare il numero di telefonia mobile 380.46.20.751, raggiungibile anche tramite WhatsApp (entrambi i numeri non sono gratuiti e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Qualsiasi richiesta può essere inviata anche tramite email all'indirizzo forgreen@forgreen.it o posta certificata a relazioni.forgreen@pec.it (per clienti e controparti commerciali) e forgreenspa@pec.it (per contattare l'amministrazione).

L'azienda accoglie la clientela anche negli uffici presenti a Verona in via Evangelista Torricelli 37, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La fornitura può essere gestita in autonomia anche attraverso l'area clienti "Sportello ForGreen": per accedervi basta fare login con la username e la password ricevuta tramite email.

La sezione modulistica di ForGreen

Sul sito aziendale di ForGreen è presente anche una sezione modulistica utile per richiedere alcune prestazioni di competenza del distributore relative alla fornitura di energia elettrica.

I moduli riguardano: l'attivazione preposato, la dichiarazione dei dati catastali e la residenza anagrafica, l'attivazione del contatore, i reclami, la riattivazione della fornitura sospesa per morosità, il sigillo e lo spostamento del contatore, il subentro, la variazione potenza, la verifica di tensione del contatore e la voltura.

Il modulo va compilato in tutte le sue parti e spedito tramite email all'indirizzo clienti@forgreen.it o al numero di fax 045.876.26.01.

ForGreen attiva nel settore delle energie rinnovabili

ForGreen nasce nel 2009 con l'intento di diffondere l'utilizzo dell'energia rinnovabile e dei nuovi modelli di sostenibilità attraverso lo sviluppo e la gestione di Comunità energetiche, ovvero società cooperative fondate con l'obiettivo di promuovere la produzione e il consumo di energia rinnovabile, coinvolgendo il cittadino in un utilizzo nuovo e razionale.

Si legge sul sito dell’azienda che l'energia di ForGreen è certificata EKOenergy, l'unica garanzia pan-Europea di sostenibilità sulle fonti rinnovabili. Infatti certifica che l'energia elettrica venga prodotta da impianti rinnovabili e che il suo utilizzo non abbia un impatto negativo sugli ecosistemi e sull'ambiente. L'utilizzo dell'energia certificata EKOenergy, inoltre, supporta un fondo internazionale per il clima.

Le offerte di ForGreen

Per quanto riguarda le offerte domestiche ForGreen propone "Pun", l'opzione con energia 100% da fonti rinnovabili e con certificazione di sostenibilità EKOenergy e con le Garanzie d'Origine (GO). Il prezzo è indicizzato al Pun (Prezzo unico nazionale) e la tariffa e bioraria.

Disponibili anche le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), che non prevedono nessuna opzione aggiuntiva rispetto alla sola fornitura di energia elettrica. È un'offerta standardizzata secondo una struttura tariffaria definita da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente), quindi il venditore può definire liberamente solo il prezzo.