Free Energia è un'azienda operante nel mercato dell'energia con sede legale a Roma, fornisce luce e gas per diverse realtà come utenze domestiche, condomini, enti della pubblica amministrazione e aziende particolarmente energivore. Oltre alla distribuzione di corrente elettrica e gas metano, Free Energia - si legge sul sito - ha sviluppato con i suoi professionisti un approccio al cliente che permette di proporre soluzioni personalizzate per una riduzione dei consumi con percorsi di efficientamento energetico. Grazie ad una peculiare attività di Audit insieme al cliente, Free Energia è in grado, come riportato sul sito internet aziendale, di proporre piani per la fornitura cuciti su misura in base ai bisogni dell'utenza, sia questa un privato che un ente della pubblica amministrazione o una grande azienda.

In particolare sono due le direzioni intraprese dall'azienda: quella dell' Energy Management, ovvero la fornitura di luce e gas attraverso piani personalizzati e dinamici in base alla richiesta, e quella dell'Energy Saving, ovvero tutte quelle azioni atte a portare un vero risparmio sui consumi per incrementare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale.

Numero verde: come contattare l'assistenza clienti Free Energia

L'azienda mette a disposizione diversi metodi per contattare il servizio clienti. Sull’apposita pagina, presente sul sito aziendale, è possibile compilare un form per inviare una richiesta scritta sia nel caso si fosse già clienti che per i possibili interessati chiedere informazioni generiche.

Per richiedere delucidazioni generiche è anche possibile inviare una e-mail all'indirizzo info@freeenergia.it con i propri dubbi, oppure contattare telefonicamente gli uffici nella sede di Roma allo 06 95556035 per fissare un appuntamento con un consulente. Per i clienti con un contratto attivo, Free Energia ha messo a disposizione un numero verde gratuito raggiungibile sia da rete fissa che cellulare all'800 911 366, sia per le forniture di luce sia di gas.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda tutto ciò che concerne il risparmio energetico e l'efficientamento, che l'azienda definisce genericamente "divisione Energy Saving", Free Energia mette a disposizione sia una mail a cui fare riferimento scrivendo all'indirizzo info.es@gruppofree.it, sia il numero di telefono 0773 413090, raggiungibile negli orari di ufficio. Nel caso un cliente o potenziale interessato avesse bisogno di una diagnosi energetica dell'edificio il numero per parlare con il servizio clienti è 06 95556035, con operatori presenti negli orari di ufficio.

Free Energia propone soluzioni integrate per i consumi e l'efficienza energetica

Sul sito aziendale Free Energia tende a specificare che la compagnia non si occupa solamente delle forniture di luce e gas ma al centro dell'attività c'è proprio la gestione dei consumi. Attraverso una propria piattaforma informatica e calcoli algoritmici i professionisti riescono a proporre al cliente soluzioni integrate che comprendono: piani di consumo su misura, una diagnosi energetica dell'edificio, percorsi di efficientamento e sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In un periodo storico dove l'Europa e l'Italia stanno vivendo un impatto al rialzo sul costo delle materie prime che ha portato all’aumento delle bollette, cercare di risparmiare sui consumi è una soluzione per abbattere i costi, anche dal punto di vista dell'efficientamento energetico. Per avere una più ampia panoramica sulle compagnie attive sul mercato dell'energia con le relative offerte si consiglia di visionare la pagina Abbassa bollette.