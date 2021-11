We Power è un’azienda di proprietà interamente italiana che opera nel mercato libero dell’elettricità e del gas a beneficio di clienti privati, condomini e aziende.

Leggendo le note informative riportate sul sito ufficiale, si apprende che l’azienda è consapevole dell’impatto sociale, ambientale ed economico delle attività svolte in campo energetico e per questo si impegna quotidianamente per salvaguardare la propria clientela, oltre che l’ambiente.

I contatti per informazioni e assistenza

Per rimanere in diretto contatto con i suoi clienti e fornire informazioni a tutti gli utenti interessati alle sue forniture, We Power mette a disposizione un Servizio Clienti che risponde al numero verde gratuito 800 629 588.

Per l’inoltro eventuale di comunicazioni scritte o di documenti, può essere utilizzato l’indirizzo di posta elettronica info@we-power.it. Per comunicazioni che richiedono l’uso di posta certificata, è attivo l’indirizzo we-power@pec.it.

La sede legale e operative dell’azienda è a Napoli, in via Riviera di Chiaia, 105.

I clienti possono inoltre disporre di un Area Privata, accessibile dal sito web dell’azienda, previa registrazione, attraverso la quale gestire i propri contratti, consultare lo storico delle bollette e comunicare le autoletture dei contatori.

È inoltre possibile mettersi in contatto con un consulente dedicato compilando l’apposito form predisposto sul sito aziendale.

I contatti elencati possono essere utilizzati non solo dai clienti, ma anche da chi non ha ancora sottoscritto un contratto con We Power ma vuole avere informazioni sulle offerte per prendere in considerazione la possibilità di cambiare fornitore anche in vista dei rincari delle bollette.

Per altre informazioni sui fornitori e per conoscere le novità in campo energetico si rimanda al canale Abbassa Bollette.

Offerte fisse e variabili delle forniture We Power

Le offerte commerciali di We Power si rivolgono a utenti privati, condomini e imprese. Per le aziende, in particolare, è attivo un servizio di consulenza che, attraverso uno studio dei consumi, porta ad individuare un prezzo della componente energia su misura per ogni specifica esigenza.

Per gli utenti privati, queste sono le principali proposte presenti sul sito web:

Offerta a prezzo fisso . Il prezzo della componente rimane bloccato per 12 mesi, mettendo al riparo il cliente da eventuali rincari del prezzo sul mercato.

. Il prezzo della componente rimane bloccato per 12 mesi, mettendo al riparo il cliente da eventuali rincari del prezzo sul mercato. Offerta a prezzo indicizzato. Il prezzo dell’energia elettrica varia ogni mese, a seconda dell’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale), consentendo di risparmiare nei periodi dell’anno nei quali il prezzo risulta essere in calo. L’offerta può essere cambiata in prezzo fisso in qualsiasi momento.

Presenti sul sito anche le offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per il mercato libero e che prevedono condizioni contrattuali definite dalla stessa Autorità:

PLACET Fissa. Tariffa bloccata per 12 mesi e strutturata con una quota fissa e una quota energia bloccata per 12 mesi. Le restanti componenti di spesa sono definite dall’Autorità stessa.

Tariffa bloccata per 12 mesi e strutturata con una quota fissa e una quota energia bloccata per 12 mesi. Le restanti componenti di spesa sono definite dall’Autorità stessa. PLACET Variabile. Tariffa composta da una quota fissa e una quota energia indicizzata all’andamento del mercato energetico (PUN). Le restanti componenti di spesa sono definite dall’Autorità stessa.

La ‘Mission’ di We Power

Secondo quanto si legge sulla pagina web dell’azienda, la “mission” di We Power è quella di fornire energia e servizi di elevata qualità, a beneficio della sicurezza dei clienti e degli operatori e nel rispetto dell’ambiente, promuovendo misure per il risparmio energetico, per l’efficienza dei sistemi e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Etica e trasparenza sono indicati sul sito come valori primari dell’azienda.