Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto a Barcellona durante il congresso mondiale sulle Smart City per portare la propria esperienza come amministratore durante un incontro organizzato con il governatore della Regione metropolitana di Santiago del Cile Claudio Orrego e con colui che per primo ha coniato il concetto di città in 15 minuti, l'urbanista franco-colombiano Carlos Moreno.

Blasting News era presente durante i giorni dell'Expo e ha assistito all'intervento di Sala durante uno dei panel che si sono succeduti tra amministratori, ricercatori, rappresentanti di compagnie tech e i tanti curiosi che sono passati a vedere come saranno le "città del futuro".

Giuseppe Sala vuole aiutare i milanesi a 'Vivere nel loro quartiere'

Tra gli incontri andati in scena durante il congresso mondiale delle Smart city a Barcellona c'è stato spazio anche per un po' di Italia, in particolare per Milano. Il sindaco Giuseppe Sala ha infatti partecipato a un panel dove ha illustrato l'andamento del progetto "Milano in 15 minuti" che cerca di proiettare la città in un futuro più sostenibile dal punto di vista ambientale e vivibile per i cittadini.

Librerie di quartiere, laboratori di formazione artigianale, ma anche spazi multifunzionali e di aggregazione per giovani, mamme, bambini e bambine, palestre, cascine e portierato di zona: sono solo alcuni dei 22 progetti a impatto sociale finanziati grazie al bando "Mi15 - Spazi e servizi per Milano a 15 minuti" con oltre 1,35 milioni di euro di fondi PON Metro.

Secondo il sindaco Sala "la gente ha ormai accettato di vivere in una città policentrica" e quindi trovare tutti i servizi di cui necessita nel raggio di poche centinaia di metri. Ma oltre alla buona volontà dei cittadini deve esserci un deciso impegno da parte dell'amministrazione comunale nel potenziare i trasporti pubblici di prossimità, creare aree verdi e spazi pubblici per permettere alle famiglie nei quartieri di non doversi spostare.

Ovviamente i bandi sono in partenza e ancora poco si può vedere e il sindaco è ben conscio dei limiti attuali: "A Milano ci sono 49 automobili ogni 100 abitanti e dobbiamo scendere a 40, per cui dobbiamo offrire più opportunità nel trasporto pubblico", oltretutto considerando le tante limitazioni poste alla mobilità privata dalla nuova giunta.

Gli obiettivi di Sala sono ambiziosi e non si fermano alla pubblicazione dei primi bandi ma vedono alle prossime generazioni: "L'obiettivo per il 2050 è ridurre del 50% i veicoli che circolano in città".

La città in 15 minuti è un'idea nata dall'urbanista Carlos Moreno

Carlos Moreno è un urbanista franco-colombiano, rifugiato politico in Francia, che per primo ha ideato il concetto di prossimità nelle grandi città. Proprio la sua idea è stata ripresa dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo, che ha cercato di attuare per prima tra le capitali europee la visione di una città policentrica per abbattere le emissioni di smog, ripensare gli spazi pubblici nei quartieri e poter migliorare così la qualità di vita delle persone.

L'idea alla base è che lo spostamento breve permette ai cittadini di vivere, lavorare, approvvigionarsi, prendersi cura di sé, istruirsi e riposare tutto nel raggio di 15 minuti, aiutando così il benessere collettivo, dell'Ambiente e delle infrastrutture della città stessa.