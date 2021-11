OEnergy è una società energetica che opera nel Mercato Libero e si occupa della commercializzazione di forniture di luce e gas. Propone offerte a prezzi competitivi per utenze domestiche, condomini e imprese e per avere un contatto diretto con la clientela mette a disposizione diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui si possono richiedere informazioni anche riguardanti le offerte abbassa bollette proposte dalla società.

Come contattare il servizio clienti di OEnergy attraverso il numero verde

OEnergy risponde alla propria clientela attraverso il numero verde 800.865.684.

Qualsiasi tipo di richiesta può essere inviata anche tramite le seguenti modalità:

fax: 06.21.11.21.09 ;

; email: clienti@oenergy.it;

posta ordinaria: via Nizza 53, 00198 Roma.

Per l'autolettura del contatore di energia elettrica o gas, invece, basta compilare il form presente nella sezione del sito aziendale "come fare/autolettura" o inviarla tramite il portale clienti. La comunicazione va effettuata entro il terzo giorno del mese.

La sezione modulistica del sito OEnergy

Sul sito di OEnergy è disponibile anche una sezione modulistica con tutti i moduli necessari per i contratti di luce e gas, in formato PDF, che riguardano:

le condizioni generali di contratto;

le agevolazioni;

la voltura;

le prestazioni tecniche.

Per altre informazioni sulla modulistica si può contattare il numero verde 800.865.684.

Il cliente può gestire la fornitura attraverso l'app e il portale di OEnergy (l'applicazione è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play). Per utilizzarli l'utente riceverà una email attraverso cui potrà impostare la password d'accesso. Tramite il portale si può controllare lo stato della fornitura, verificare i pagamenti e le scadenze, inviare l'autolettura, ricevere avvisi dall'azienda o mandare comunicazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'opzione 'rata costante' di OEnergy

OEnergy dal 2010 opera nel Mercato Libero di luce e gas e i servizi sono a disposizione in tutto il territorio nazionale per clienti domestici, condomini e imprese. L'attività della società - si legge sul sito - si basa principalmente sull'efficienza dei sistemi, il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Per le offerte luce propone prezzi basati su quelli determinati ogni tre mesi da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente), in maniera tale da fornire al cliente tariffe sicure e trasparenti. Il gas viene venduto a prezzi competitivi e l'utente ha a disposizione personale qualificato pronto a intervenire per qualsiasi tipo di esigenze.

Tra le offerte disponibili online, e consultabili sul sito ufficiale dell’azienda, c'è "Rata costante" con cui il cliente mensilmente pagherà lo stesso importo di luce e gas. La rata viene stabilita in base ai consumi reali che il cliente ha effettuato con il vecchio fornitore, per questo motivo tra i vari documenti vengono richieste le ultime fatture, in maniera tale da calcolare e procedere con la giusta rateizzazione. Se dopo dodici mesi i consumi totali saranno sopra o sotto la soglia prestabilita, l'importo mensile verrà adeguato di conseguenza a partire dal tredicesimo mese.

OEnergy e l'impegno nel mondo dello sport

OEnergy - spiega l’azienda sul sito ufficiale - supporta anche il mondo dello sport grazie al sodalizio con Sci Club 040. Con sede a Roma, Napoli e Roccaraso (L'Aquila) coinvolge atleti sciatori di diverse età e impegnati in diverse discipline sportive o anche semplici appassionati del mondo dello sci.

Sci Club 040 - secondo OEnergy - è una delle realtà sportive più importanti del Centro Italia. Nata negli anni '90 in ricordo di un gruppo di sciatori napoletani che negli anni Trenta prendeva il treno in piena notte per raggiungere gli impianti di Roccaraso, ad oggi - nelle stesse piste - coinvolge piccoli e grandi appassionati.