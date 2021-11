S4 Energia è una società con sede a Mestre (Venezia) che opera nel settore delle forniture luce e gas e della mobilità elettrica. È accreditata presso ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e per questo indipendente da qualsiasi altro gruppo energetico.

L’azienda mette a disposizione degli utenti numerosi contatti per le richieste di informazioni e di assistenza.

Tutti i contatti di S4 Energy

Come la maggior parte delle aziende operanti nel settore energetico, anche S4 Energia ha attivato un numero verde gratuito per l’assistenza clienti.

Il numero in questione è lo 800 978 413, integrato dal numero di fax 041 3969002 per eventuali invio di documentazioni.

Richieste di contatto possono essere inviate anche via e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@s4energia.it, oppure compilando l’apposito modulo predisposto sul sito web dell’azienda dove, inserendo i dati personali e una breve descrizione della problematica, si potrà essere richiamati nel più breve tempo possibile.

Per tutte le comunicazioni che richiedono l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, l’indirizzo è il seguente: s4energia@pec.it.

Tutti i contatti sopra elencati, possono essere utilizzati anche da coloro che non sono ancora clienti di S4 Energie, ma desiderano richiedere informazioni in merito ai servizi offerti.

Offerte luce, gas e Superbonus 110%

Sul sito sono riportate le offerte per le forniture luce e gas proposte da S4 Energy che, secondo la presentazione che ne fa l’azienda, si caratterizzano per l’adattabilità ad ogni specifica esigenza e sono accompagnate da servizi aggiuntivi quali la bolletta trasparente, con l’analisi dei consumi energetici, il monitoraggio e la certificazione energetica.

S4 Energy ha inoltre attivato per le offerte luce la promozione “Amici Green 2020”, che prevedono il prezzo bloccato per 12 mesi e la possibilità di avere sconti in bolletta portando un amico.

S4 Energy si occupa anche di E-mobility ed efficientamento energetico attraverso la società collegata Freedom To Go, nata nel 2016 e attiva nel campo degli impianti fotovoltaici e dei sistemi termici, oltre che della mobilità elettrica, con l’installazione di proprie stazioni di ricarica per autoveicoli.

Una sezione interna di Freedom To Go, la “Freedom House” si propone anche come operatore per lavori di ristrutturazione mirati all’efficientamento energetico, seguendo per intero la pratica “Superbonus 110%”, dal rifacimento della facciata alla ristrutturazione completa, fino alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria.

La ‘mission’ di S4 Energy

Secondo quanto si legge sulle note informative dell’azienda riportate sul sito web, S4 Energia Luce e Gas si propone di diventare parte attiva nel proprio ambito economico attraverso un profondo rapporto con il cliente, ispirandosi a valori quali la chiarezza e la trasparenza, gli stessi su cui si basano le regole del mercato libero dell’energia.

Vengono poi individuate quattro parole d’ordine che, secondo le affermazioni, dovrebbero guidare le attività della società: