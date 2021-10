Attraverso il numero verde Antenore energia è possibile contattare il fornitore di luce e gas, regolarmente iscritto nel registro degli operatori di Arera, l'Agenzia di regolazione per energia reti e ambiente, con sede legale a Rubano in provincia di Padova. L'azienda prende appunto il nome da Antenore, il mitico fondatore della città di Padova, personaggio dell'Iliade che dopo la sconfitta di Troia avrebbe risalito l'Italia e fondato Anténore che diverrà poi Padova. La compagnia si ispira proprio ai tratti caratteristici del consigliere troiano noto per le posizioni sagge ed equilibrate, così si approccia ai clienti cercando di offrire una consulenza completa sui bisogni e sui consumi al fine di abbassare le bollette dell'utenza veneta.

Numero verde Antenore energia per contattare l'assistenza clienti

La società di luce e gas mette a disposizione il numero verde Antenore energia per contattare la compagnia, chiamando lo +39 049 630466, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 18:30. Al numero indicato è possibile sia segnalare guasti o malfunzionamenti ma anche richiedere informazioni più generali, sia di carattere tecnico che commerciale. Il numero verde Antenore Energia è disponibile, con gli operatori dell'assistenza, sia per i già clienti sia per tutte le persone che stanno pensando di cambiare fornitore di luce e gas. C'è anche un servizio WhatsApp attivo per facilitare le comunicazioni tra l'utenza e l'azienda, è possibile contattare Antenore energia al numero +39 392 5621389 e ricevere una immediata risposta da un operatore.

Antenore energia: luce e gas da Padova in tutto il Veneto ma non solo

La compagnia di fornitura luce e gas Antenore ha sede in provincia di Padova ma è presente in tutto il Veneto. Si trovano infatti Punti energia in provincia di Vicenza, Venezia, Chioggia, ovviamente in provincia di Padova, ma anche un punto in provincia di Pisa.

La compagnia mette a disposizione degli utenti un pacchetto che ha chiamato "Zero pensieri Luce e gas" sia per le utenze domestiche che aziendali, è possibile anche aderire al mercato di maggior tutela, che va ricordato verrà soppresso nel gennaio 2023 per lasciare spazio solamente al mercato libero.

Richiedere informazioni sui pacchetti luce e gas attraverso il numero verde Antenore energia

Ci sono molte opzioni da scegliere per la fornitura di luce e gas di Antenore energia: si può anche scegliere l'offerta Placet, ovvero con il prezzo bloccato della materia prima per 12 mesi. Attraverso il numero verde +39 049 630466 è possibile contattare la compagnia per comunicare l'autolettura, azione che si può compiere direttamente sul sito aziendale allegando tutti i dati richiesti nel form a disposizione.

Antenore energia pone alcune punti fermi nella propria policy aziendale:

Nessun costo per il passaggio al nuovo fornitore;

Bolletta mensile;

Nessun deposito cauzionale (in caso di domiciliazione SEPA);

Fatturazione elettronica via e-mail per limitare il cartaceo;

Portale online dedicato 24/24h;

Servizio Clienti per l’assistenza su ogni pratica.

Tra le curiosità legate all'azienda si può consultare sul sito una intera pagina dedicata ai più piccoli, con giochi e momenti di formazioni in merito al consumo dell'energia. È possibile fare il download di immagini da colorare, cruciverba da compilare con il personaggio principale Ènore declinato in varie situazione. Antenore è presente sul territorio di Padova sostenendo iniziative in ambito sportivo come le sponsorizzazioni al Cus di scherma, la pallacanestro con la squadra locale ma anche in ambito sociale con rappresentazioni teatrali e associazioni a sostegno della famiglia.