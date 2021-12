Silgas è un'azienda energetica operante sul mercato del gas metano come distributore da oltre 20 anni con la sede legale a Milano. La compagnia di distribuzione di gas metano opera essenzialmente nel nord-ovest d'Italia nel mercato libero, proponendosi non solo come fornitore di combustibile ma come partner globale per clienti domestici, condomini, imprese ed enti pubblici nella gestione del gas. Silgas, come sottolinea sul sito aziendale, non vuole porsi solamente come fornitore ma la missione è instaurare un dialogo costante con i propri clienti su tutte le strategie innovative per portare a un effettivo risparmio energetico.

Tra i servizi proposti infatti c'è l'accesso al superbonus 110% attraverso un percorso di consulenze e sopralluoghi sul posto ed eventuale guida al credito.

Parallelamente alla fornitura di metano Silgas offre servizi di efficientamento energetico come ad esempio il cappotto termico, accesso al sisma bonus, eventuale cambio caldaia con modelli innovativi a cogenerazione e trigenerazione, installazione impianti fotovoltaici, cambio serramenti di casa, accesso al bonus facciata, installazione di colonnine di ricarica elettrica. Tutti questi servizi sono proposti da Silgas a tutti i clienti ma come viene riportato sul sito internet, l'azienda è presente nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana.

Numero verde per contattare l'assistenza clienti Silgas

Silgas mette a disposizione dell'utenza e dei potenziali interessati a cambiare operatore per la fornitura di gas metano vari metodi di contatto. Per entrare in comunicazione con l'assistenza clienti Silgas, per richieste generiche o eventuali dubbi sull'offerta commerciale è possibile chiamare il numero verde 0141 44 67 11 sia da rete fissa che da telefono cellulare, per l'invio di documentazione contrattuale si può fare riferimento al numero di fax 0141 44 00 56.

Se si ha necessità di inviare una richiesta scritta con dubbi o richieste generiche di informazioni si può inviare una e-mail all'indirizzo info@silgas.it oppure è possibile compilare con tutti i dati richiesti il form sul sito aziendale nella pagina contatti. L'azienda sottolinea che non si avvale di call center esterni e tutte le richieste pervenute sono lavorate internamente con la massima attenzione verso il cliente.

Gli sportelli e info point sul territorio di Silgas

La presenza sul territorio contraddistingue Silgas con vari sportelli nelle province in cui effettua la fornitura di metano, infatti si trovano degli uffici ad Asti con numero di telefono 0141 446711 e fax 0141/440056 con orari di apertura al pubblico dalle ore 8:00 alle 12:00 e nel pomeriggi dalle 13:00 alle 17:00, sempre ad Asti un altro infopoint con numero di telefono 0141 092267 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:30.

C'è uno sportello info point ad Alessandria con numero di telefono 0131 1670234 aperto al pubblico dalle 9:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle 18:30, a Borgomanero che risponde al numero 0322 835337 e numero di fax 0322/831333 aperto all'utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle ore 13:30 alle 17:00, a Chieri in provincia di Torino che risponde al numero 011 9400727 e fax 011 9422984 con orario dalle ore 8:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 13:30 alle 17:30, sempre dal lunedì al venerdì. La sede legale è posta a Milano con numero di telefono 02 36642563 ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13 e dalle 13:30 alle 17:30.

