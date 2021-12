Sima Energia è una società attiva nel mercato del gas naturale e dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale, con una particolare concentrazione di clientela in Toscana.

Secondo i dati riportati sul sito ufficiale dell’azienda, Sima Energia ha registrato un volume di oltre 100 milioni di metri cubi di gas destinato a clienti istituzionali, province, comuni forze armate e aziende industriali.

Il valore che caratterizza Sima Energia, si legge ancora sul sito, è il suo spirito volto all’innovazione e al risparmio energetico con la proposta di prodotti di alta qualità.

Numero verde, contatti e App Sima Pocket

Sima Energia si avvale di diversi canali di comunicazione per rispondere a tutte le esigenze della sua clientela. Oltre ai contatti standard, il gruppo propone Sima Pocket, un’app dedicata al cliente per gestire le proprie utenze direttamente in mobilità. Grazie a questa applicazione, infatti, è possibile compiere una serie di operazioni dal proprio smartphone o tablet senza necessariamente dover accedere al pc. Il cliente, grazie a questo servizio, può visualizzare le proprie fatture, inviare l'autolettura, modificare i propri dati anagrafici, visualizzare i grafici dei consumi o gestire il proprio profilo utente.

La sede legale, la direzione e lo sportello commerciale di Sima Energia sono ubicati in Viale Adua, 336 a Pistoia.

Il Contact Center risponde al numero verde 800 185 398 da telefono fisso e al numero 0573 402777 da telefono mobile. I contatti sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, il sabato mattina dalle 8:30 alle 12:30. Per inviare e-mail è possibile farlo agli indirizzi di posta elettronica: info@simaenergia.it e servizioclienti@simaenergia.it

Offerte ‘Casa Fix’ gas e luce

Sul sito dell’azienda, nell’area dedicata alle offerte, è possibile prendere visione di un’ampia panoramica delle proposte Sima Energia gas e luce riservate a clienti a fornitura domestica o industriale che vogliono passare al mercato libero.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli utenti privati, l’azienda propone le tariffe “Gas Fix Casa” e “Luce Fix Casa”, che prevedono:

Prezzo bloccato per 12 mesi;

Nessuna modifica all’impianto di gas o elettrico;

Nessun costo di attivazione;

Nessuna interruzione di servizio gas ed erogazione di energia elettrica nel passaggio dal vecchio fornitore;

Possibilità di collegarsi e gestire la propria utenza dall’area clienti o dall’app Sima Pocket;

Assistenza dedicata chiamando gli operatori ai numeri 800185398 da linea fissa e 0573402777 da cellulare dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, il sabato mattina dalle 8:30 alle 12:30.

Le informazioni su come cambiare operatore e le novità del mercato energetico possono essere integrate visitando il canale Abbassa Bollette.

Bonus sociale: di cosa si tratta

Tra le informazioni che possono essere richieste al numero verde di Sima Energia, ci sono anche quelle relative alle modalità di accesso al bonus sociale. Si tratta di uno sconto sulle bollette introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità del settore, per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie numerose o che si trovano in condizione di disagio economico.

Per poter accedere al bonus, gli utenti devono risultare intestatari di un contratto di fornitura di gas o energia elettrica con tariffa per uso domestico. Inoltre, devono avere un ISEE inferiore o uguale a 8.265 euro oppure far parte di un nucleo familiare titolare di Pensione di cittadinanza o di Reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, la soglia dell’ISEE è innalzata fino a 20.000 euro.

Inoltre, è disponibile un bonus elettrico per il disagio fisico a beneficio dei nuclei familiari nei quali è presente un soggetto affetto da grave malattia, la cui patologia necessita l’utilizzo di apparecchiature alimentate ad energia elettrica. Per la richiesta del bonus sociale per il disagio fisico è prevista una apposita certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, mentre non è richiesto il requisito ISEE.