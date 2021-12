Volty è una società nata nel 2017 col nome B.Energy per opera dei principali soci fondatori: Beyfin, Torregas e Metano Toscana. Aziende operanti nel settore energia da oltre 60 anni e oltre 500 milioni di euro di fatturato annuo complessivo.

Nel 2020 B.Energy cambia nome in Volty, continuando la sua attività nel mercato libero dell’energia con forniture di energia elettrica e gas naturale. Le sue proposte si rivolgono ad utenti domestici e business, i quali possono mettersi in contatti con l’azienda grazie ad un numero verde e a diversi altri canali attivati per fornire informazioni e assistenza.

I contatti Volty per informazioni e assistenza

Per informazioni sulle forniture di luce e gas, i clienti Volty possono chiamare gratuitamente il Servizio Clienti, con sede in Italia, al numero verde 800 90 10 90. Il servizio di assistenza tecnica, invece, può essere contattato al numero di telefono 0571 044 200, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica clienti@volty.it.

I clienti hanno inoltre la possibilità di gestire le proprie forniture on line, in totale autonomia, registrandosi all’Area Clienti, raggiungibile al seguente indirizzo web: areaclienti.volty.it. Una volta effettuato l’accesso, è possibile attivare, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, una serie di servizi quali: consultazione delle bollette, monitoraggio dei consumi, comunicazione dell’autolettura dei contatori ad altro.

Operazioni che possono essere effettuate anche scaricando l’app Volty, disponibile sia per cellulari Android che IOS.

Per chi vuole cambiare operatore, l’attivazione delle offerte può essere effettuata anche compilando i moduli on line con l’assistenza di un “supporto live”, disponibile anche per la richiesta di informazioni sulle forniture.

Volty Luce Web 3, l’offerta di energia elettrica per la casa

Luce Web 3 è un’offerta di energia elettrica del mercato libero a prezzo fisso di 0,250 €/kWh per i primi 3 mesi di fornitura. A partire dal 4° mese di fornitura il prezzo dell’energia sarà indicizzato in base all’indice PUN con l’aggiunta di uno Spread di 0,025 € al kWh. L’energia fornita è al 100% “verde”, proveniente da impianti solari, eolici o idroelettrici.

L’offerta prevede, come unica modalità di pagamento delle fatture, la domiciliazione sul conto corrente bancario. Il contratto può essere sottoscritto on line ed è soggetto a diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione.

Volty Gas Web, offerta per la casa

Gas Web è un’offerta per la fornitura di gas naturale con un prezzo fisso di 0,99 €/Smc per i primi 3 mesi di fornitura. Successivamente, il prezzo della componente energia sarà indicizzato, secondo l’andamento dell’indice PFOR, con l’aggiunta di uno Spread di 25,00 centesimi di euro/Smc.

L’offerta è attivabile on line, con diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione, e prevede come unica modalità di pagamento l’addebito diretto sul conto corrente bancario.

Offerte PLACET

Anche Volty, come tutti gli operatori del settore energetico, propone ai suoi clienti, sia domestici che business, un pacchetto di offerte PLACET (Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela - del mercato di tutela), secondo quanto disposto dall’Autorità per l’energia ARERA. Si tratta di offerte che possono essere sia a prezzo fisso che variabile, nelle quali le condizioni contrattuali sono definite dall’Autorità e i prezzi liberamente stabiliti dal venditore, secondo una struttura chiara e trasparente, in modo da facilitare il confronto, da parte dell’utente, tra le offerte dei vari fornitori.