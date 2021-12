Unica spa è un'azienda con molte sfaccettature e nasce con il preciso intento di unire nella stessa realtà diverse imprese già attive e operanti nei settori energetici e delle telecomunicazioni. In seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia grazie al decreto Bersani, sono entrati in gioco nuovi player e nuove aziende come Unica che, come viene sottolineato sul sito aziendale, ha trovato da subito "Una forte stabilità mediante offerte innovative che mirano alla creazione di una sinergia tra le proposte di energia, gas naturale e telecomunicazioni".

Una strategia di successo visto che Unica ha espanso il proprio business fino a coprire molti servizi come ad esempio la realizzazione di impianti per l'efficientamento energetico e servizi per la mobilità sostenibile. L'attività lavorativa di Unica dunque ha preso strade diverse ma sempre in ottica di fidelizzazione del cliente, ovvero offrire più servizi affinché l'utente potesse trovare una soluzione più semplice nella gestione delle utenze. Sul sito internet di Unica si parla della fornitura di corrente elettrica e gas metano, efficientamento energetico con analisi ed installazione di tutte le componenti ad elevato risparmio, le telecomunicazioni con chiamate illimitate, navigazione con fibra ottica oppure linea Adsl.

Numero verde e contatti per ricevere assistenza

L'azienda mette a disposizione dell'utenza diversi metodi di contatto per ricevere assistenza per dubbi sull'offerta commerciale e richieste generiche su una eventuale voltura per le forniture di luce e gas o cambiare operatore. Il numero verde Unica spa è sicuramente il metodo più veloce per un primo contatto con l'azienda per poter parlare con un consulente su un tema specifico e si può raggiungere digitando l' 800 199 333.

Se si ha la necessità di inviare una richiesta scritta si può utilizzare la casella di posta elettronica inviando una e-mail all'indirizzo info@unicaspa.it oppure per l'invio di documentazione contrattuale o di scambio informazioni per operatori, è attiva la casella di posta certificata unica@unicapec.it, oppure il numero verde per il fax 800 910 442. Eventualmente è possibile compilare un form sul sito internet aziendale che si trova alla pagina Contatti con tutti i dati richiesti per farsi contattare quanto prima da un consulente Unica. L'azienda ha due sedi, una legale e una operativa entrambe a Napoli, sempre alla pagina dei contatti sul sito internet è possibile trovare l'indirizzo preciso e più informazioni in merito.

L'offerta commerciale di Unica, luce, gas e tanti servizi

Unica propone un'offerta nel mercato libero dell'energia per la fornitura di luce e gas, sia per privati sia per aziende, al miglior prezzo o con offerta Placet (a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), che prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Nel catalogo di Unica ci sono poi tanti servizi per l'efficienza energetica, ovvero:

Impianto fotovoltaico;

Impianto solare termico;

Mini eolico;

Relamping;

Climatizzazione;

Certificazioni energetiche;

Gestione incentivi, finanziamenti e bandi pubblici.

Oltre alle telecomunicazioni con offerte per voce e dati e navigazione internet, Unica è attenta anche al mercato della mobilità sostenibile, con aziende partner propone:

Ebike;

Monopattini elettrici;

Scooter elettrici;

Colonnine di ricarica.

