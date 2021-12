Visitel è una società operante nel settore energetico e telefonico (fisso e mobile). Opera nel Mercato Libero e al suo interno, per quanto riguarda l'energia elettrica, prodotti e servizi vengono gestiti da Envisi, mentre Visigas si occupa della commercializzazione di forniture di gas. Entrambe le realtà mettono a disposizione un servizio di assistenza, utile anche segnalare i guasti.

L'assistenza di Envisi

Il servizio clienti di Envisi è raggiungibile al numero verde 800.911.113 (il numero è attivo solo per le chiamate da rete fissa). Per le chiamate da cellulare basta comporre lo 0375.833.700 (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 18:30, esclusi festivi); l'assistenza clienti è disponibile anche per la risoluzione di guasti tecnici.

Le richieste possono essere inoltrate anche tramite email all'indirizzo info@visitel.it.

Per inviare la lettura del contatore si può utilizzare il servizio "autolettura online" presente sul sito, basta indicare oltre alla lettura (senza le cifre decimali) il codice cliente presente sulla bolletta. Il termine utile per inoltrare l'autolettura, ogni mese, parte dal 25 e termina il 30. Per comunicazioni urgenti fuori dal periodo predisposto si consiglia di telefonare al numero verde.

Il servizio clienti Visigas

Il servizio clienti di Visigas è raggiungibile da telefono fisso al numero verde 800.98.77.53, da cellulare basta comporre 0375.833.700 (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 18:30, esclusi festivi).

Il cliente può aggiornare autonomamente il proprio profilo consumo inviando la lettura effettiva tramite il numero verde: bisogna inoltrare la lettura, senza le cifre decimali, dal 25 al 30 di ogni mese.

Sul sito di Visitel, sia per le forniture di Envisi, che per quelle di Visigas, è presente una sezione "Modulistica", in cui si possono scaricare tutti i documenti utili per l'attivazione e la gestione delle forniture di luce e gas.

Il modulo va compilato in tutte le sue parti, firmato e spedito tramite posta ordinaria all'indirizzo Piazza Veronesi 7, 46019 Viadana (Mantova).

Cosa fare in caso di cambio fornitore

In caso di cambio fornitore, il passaggio a Envisi o Visigas non comporta nessun costo di attivazione, gestione, fideiussione o anticipi sui consumi. Non sono necessarie variazioni tecniche sull'impianto o sul contatore e la fornitura di energia elettrica o gas non subirà alcuna interruzione durante il passaggio. Non viene richiesto nessun onere o iscrizione consortile.

Per diventare un nuovo cliente basta telefonare al rispettivo servizio clienti, un consulente aiuterà l'utente indicando l'offerta più adatta al fabbisogno energetico, individuando il piano tariffario migliore.

L'attività di Visitel

La società appartiene al Gruppo Visioli e si rivolge alle piccole e medie imprese su tutto il territorio italiano, offrendo consulenze per quanto riguarda non solo il settore energetico (luce o gas), ma anche quello della telefonia fissa e mobile e Ict (Information and communication technologies). Come si legge sul sito, l'obiettivo dell'azienda è quello di indirizzare la clientela verso dei piani tariffari creati ad hoc, infatti negli ultimi anni sono state svolte più di 10.000 consulenze gratuite. Il 45% dei clienti di Visitel è presente nel nord Italia, il 30% nel centro, il 15% nel sud e il 10% si distribuisce tra Sicilia e Sardegna.

Informazioni più dettagliate sui gestori e le offerte del Mercato Libero sono disponibili sul canale abbassa bollette di Blasting News.