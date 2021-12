Termoambiente è un'azienda energetica che da oltre 25 anni si occupa della distribuzione di gas metano e della vendita di prodotti petroliferi e lubrificanti e di servizi ecologici. Per conoscere i dettagli sulle offerte proposte, l'azienda mette a disposizione uno sportello telefonico.

Il servizio clienti di Termoambiente

Termoambiente opera nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, della distribuzione di gas metano e dei servizi ecologici. Come si legge sul sito, attualmente conta un bacino di oltre 5.000 clienti.

Il servizio clienti di è raggiungibile attraverso il numero 0171.26.66.26 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Disponibile anche l'indirizzo email info@termoambiente.it e la Pec termoambientegas@legalmail.it.

La distribuzione di gas metano

Per quanto concerne la distribuzione di gas metano, i clienti possono essere serviti in regime del Mercato di Maggior Tutela o con le offerte del Mercato Libero. Infatti dal 1° gennaio 2033 vi è la possibilità di scegliere il venditore di gas naturale più adatto alle proprie esigenze energetiche e ovviamente quello per questioni personali risulta più conveniente. Quando si cambia fornitore tutte le operazioni utili per il passaggio, compreso il recesso, vengono gestite dall'operatore "entrante".

Per agevolare il cliente al passaggio dal mercato tutelato a quello libero, Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) ha stabilito che ogni società del Mercato Libero (come Termoambiente) deve inserire nel pacchetto commerciale le offerte Placet (Prezzo unico a condizioni garantite di tutela).

In queste offerte la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali vengono decise dall'Autorità, quindi sono uguali per tutte le società energetiche, mentre la tariffa viene stabilita liberamente dal venditore; in questo modo il cliente può con facilità fare un confronto tra le varie offerte Placet presenti sul mercato energetico e fare una scelta più consapevole

Esistono due tipologie di offerte Placet: quelle a prezzo bloccato per 12 mesi o variabile, dove l'oscillazione della tariffa è indicizzata al prezzo della materia prima nel mercato energetico all'ingrosso.

I servizi ecologici di Termoambiente

Termoambiente si occupa anche di servizi ecologici come spurghi, disostruzione degli scarichi, video ispezioni e pulizia di serbatoi. Come si legge sul sito, gli interventi vengono eseguiti con automezzi speciali canaljet accessoriati con decompressore per il vuoto e pompe ad acqua ad alta pressione, vari tipi di gomme e ugelli per pulizia e disotturazione di ogni tipo di tubazione, telecomandi per operazioni a distanza e videocamere per visualizzare e localizzare le tubazioni.

Tra i servizi presenti anche il trasporto di rifiuti liquidi con idonei automezzi, che vengono poi smaltiti con rilascio di regolare formulario (come previsto da normativa).

La vendita di prodotti petroliferi

Come si legge sul sito, Termoambiente si occupa della vendita di prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti di alta qualità, come Agip ed Erg. Le consegne vengono effettuate su appuntamento, con a disposizione anche rifornimenti di emergenza fuori orario o nei giorni festivi.

Per conoscere tutti i dettagli sui gestori energetici e sui pacchetti commerciali proposti, si consiglia di visitare il canale abbassa bollette di Blasting News.