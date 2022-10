Per la serie BlastingTalks intervistiamo Eliana Salvi, founder & CEO di Cosmic, l’Universo dei Video Brevi. L’agenzia si occupa di creare video e contenuti brevi per i social network come TikTok, Instagram, Youtube e Snapchat.

Com’è nata l’idea di un’attività di business basata sui contenuti brevi per social network?

Cosmic è nata dalla mia ultima esperienza in TikTok e dalla voglia di tornare a fare imprenditoria. Tutti i brand con cui mi interfacciavo volevano investire sulla piattaforma ma non avevano le idee creative e i contenuti giusti per farlo e allora ho pensato che potesse essere il momento giusto per poter creare un’azienda che servisse questo bisogno.

Può spiegare qual è il valore dei contenuti brevi nell’attuale mercato della comunicazione digitale?

I video brevi ormai sono la forma di comunicazione principale su tutti i canali social. Sono nati su TikTok ma si sono espansi brevemente anche sugli altri, e oggi sono presenti anche su Facebook, Instagram e Youtube. La loro forza sta nel linguaggio nativo e autentico e nelle performance di engagement rate e view through rate decisamente migliori rispetto a formati più tradizionali e medio-lunghi.

Come funziona il tipico processo di ideazione e realizzazione di un contenuto breve per piattaforme come TikTok, Instagram o Youtube?

In Cosmic utilizziamo una tecnologia proprietaria su cui stiamo investendo sempre di più che ci permette di velocizzare l’identificazione dei trend creativi in voga ogni settimana e i creators emergenti in piattaforma.

L’unione di queste due forze ci permette di creare contenuti rapidamente (in meno di 2 settimane dall’approvazione dei concept creativi) e sempre spot on.

Potete dare dei consigli utili agli utenti dei social network che desiderano migliorare l’impatto dei propri video e contenuti brevi sui social?

Usare direttamente le piattaforme social o di entertainment come TikTok, girare e montare i video direttamente in app, seguire i trend e le track musicali in hype virale e dare la propria versione degli stessi.

Sound on is the way on TikTok e soprattutto: mostrarsi senza veli, sfruttando il fatto che su TikTok nessuno ti giudica, puoi essere te stesso al 100%!

Come fate a misurare il successo delle vostre azioni di comunicazione? Quale riscontro attendono i vostri clienti e quale valore aggiunto offrite agli utilizzatori dei social?

Il successo delle nostre attivazioni lo misuriamo attraverso le campagne media che gestiamo, a supporto dei contenuti che realizziamo. In base agli obiettivi di ogni campagna, ci prefiggiamo dei target da raggiungere con KPI stabiliti, e cerchiamo sempre di rispettarli e anzi superarli. Parliamo di metriche come la reach, il click through rate, l’engagement rate, il view through rate, le conversioni.

Con l’avvento delle tensioni geopolitiche e l’incombente crisi economica molte realtà che operano nel business digitale hanno dovuto affrontare una riduzione dei budget: qual è la vostra esperienza al riguardo? E quali sono le aspettative per il prossimo futuro?

Per fortuna operiamo in un settore che vede la minor riduzione di budget tra tutti: il digitale e insieme ad esso le campagne a performance. Quando arrivano crisi come quella che stiamo vivendo, i tagli di budget sono prioritari in altri campi, l’intrattenimento rimane un’arma per combattere i malumori e ricordare che i brand possono sollevare gli animi anche tramite le loro comunicazioni. Sono occasioni per i brand per fare la differenza.

Le aspettative per il nostro futuro sono di continuare a crescere, servendo brand partners d’eccezione come coloro che ci hanno dato fiducia fino ad oggi, dopo l’apertura della Spagna, apriremo il mercato francese e continueremo a investire nella tecnologia, affinché supporti sempre meglio la produzione snella e rapida di contenuti brevi.

