L'attesa assemblea di Borsa Italiana, società interamente controllata da Euronext, si è tenuta il 5 maggio 2026 a Roma, procedendo al rinnovo del proprio consiglio di amministrazione. L'evento ha visto la conferma di Claudia Parzani alla presidenza e di Fabrizio Testa nel ruolo di amministratore delegato, consolidando la leadership uscente alla guida dell'istituzione finanziaria.

La decisione di riconfermare i vertici è giunta nonostante la ferma opposizione di Cdp Equity, azionista di Euronext, che aveva precedentemente presentato un ricorso ad Amsterdam.

Tale azione legale contestava la gestione delle nomine dei dirigenti da parte di Euronext, evidenziando tensioni all'interno della compagine azionaria e un dibattito sulla governance.

Al termine dei lavori assembleari, il consiglio di amministrazione ha provveduto all'assegnazione delle altre cariche di vertice. Gianluca Garbi è stato riconfermato vicepresidente, mentre Giorgio Modica, attuale chief financial officer del gruppo Euronext, ha mantenuto la sua posizione di consigliere con delega specifica alla finanza. Queste nomine rafforzano la continuità gestionale e strategica dell'istituzione, garantendo stabilità nelle posizioni chiave.

In parallelo all'assemblea di Borsa Italiana, anche l'assemblea di MTS ha provveduto al rinnovo del proprio consiglio di amministrazione.

In questa sede, sono stati confermati Angelo Proni come amministratore delegato e Maria Cannata nel ruolo di presidente, assicurando stabilità e continuità anche per questa importante realtà del mercato finanziario.

I vertici confermati e il loro percorso

La riconferma di Fabrizio Testa come amministratore delegato di Borsa Italiana segna la prosecuzione di un incarico che ricopre dal 2021. La sua leadership è stata un punto fermo negli ultimi anni, guidando la società attraverso diverse fasi di mercato e consolidandone la posizione. Analogamente, Claudia Parzani è stata confermata presidente, una carica che detiene dal 2022, subentrando a Andrea Sironi e apportando la sua esperienza alla guida del consiglio.

Le informazioni ufficiali di Borsa Italiana confermano che Fabrizio Testa ricopre la doppia carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua composizione attuale, include Claudia Parzani come presidente, Gianluca Garbi come vicepresidente e Giorgio Modica con la delega alla finanza. Questo assetto è destinato a rimanere in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, delineando un orizzonte temporale chiaro per l'attuale governance e le sue responsabilità.