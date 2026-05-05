La Borsa di Milano ha chiuso una seduta particolarmente positiva, con il suo indice principale, il Ftse Mib, che ha registrato un notevole aumento del 2,25%. Questa performance si inserisce in un quadro europeo generalmente favorevole, dove la maggior parte dei listini ha virato in rialzo. L'unica eccezione è stata Londra, che ha terminato la giornata in calo dell'1% a causa dei risultati negativi di Hsbc, il cui titolo ha subito una flessione del 5,5%.

Sul listino di Piazza Affari, Unicredit si è distinta in modo significativo, chiudendo con un impressionante incremento del 6,13%, portando il suo valore a 67,9 euro.

La forte spinta di Unicredit ha avuto un effetto trainante sull'intero comparto bancario. Anche altri importanti istituti hanno registrato rialzi consistenti: Mps è salita del 3,3%, Mediobanca del 3,2%, Bper del 2,96%, Banco Bpm del 2,84% e Intesa Sanpaolo del 2,74%.

Il comparto bancario motore della crescita e altri titoli in evidenza

Il settore bancario ha rappresentato il principale motore della giornata borsistica milanese. La leadership di Unicredit è stata evidente, sostenuta da un contesto favorevole per i risultati trimestrali. Anche Mps, Mediobanca, Bper, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo hanno beneficiato di questo clima positivo, segnando tutti progressi superiori al 2%, confermando la solidità del settore.

Tra gli altri titoli che hanno catturato l'attenzione, Prysmian ha registrato un guadagno del 4,9%. Questo rialzo è avvenuto dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali e la conferma dell'interesse dell'azienda a espandersi nel mercato statunitense attraverso acquisizioni strategiche. Ferrari, nonostante la presentazione dei propri risultati trimestrali, ha invece subito una lieve flessione, contenendo il calo allo 0,4%.

Andamento dei mercati europei e il ruolo del Ftse Mib

La giornata è stata caratterizzata da una prevalenza di segni positivi sui mercati europei, con la piazza di Milano che si è posizionata tra le migliori. Come accennato, Londra ha rappresentato un'eccezione, penalizzata specificamente dai dati di Hsbc.

La seduta è stata pervasa da una diffusa fiducia degli investitori, con il settore bancario in primo piano sia a livello nazionale che continentale, evidenziando un momento di ripresa e ottimismo.

Il Ftse Mib, acronimo di Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa, è l'indice principale della Borsa Italiana. Esso raggruppa le quaranta società a maggiore capitalizzazione e liquidità quotate sul mercato MTA. Questo indice è ampiamente riconosciuto come il principale indicatore dell'andamento generale del mercato azionario italiano e viene aggiornato in tempo reale durante tutte le sedute di Borsa, fornendo una panoramica costante della salute economica del paese.