Il 19 maggio 2026 ha visto lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi a dieci anni chiudere la seduta in rialzo, attestandosi a 77 punti base. Questo dato segna un incremento rispetto ai 74 punti registrati all'avvio della giornata, riflettendo un clima di maggiore cautela tra gli investitori sui mercati obbligazionari. Parallelamente, il rendimento del Btp decennale italiano è salito al 3,96%, avvicinandosi pericolosamente alla soglia psicologica del 4%, un livello che non veniva toccato dalla fine di marzo.

Andamento dei Titoli di Stato Europei

L'incremento dello spread riflette direttamente un aumento generalizzato dei rendimenti dei titoli di Stato italiani. In particolare, il rendimento dei Btp benchmark decennali si è attestato al 3,86% in altre quattro occasioni nel corso dell'ultimo mese. Non solo l'Italia, ma anche altri titoli di Stato europei hanno registrato un aumento dei rendimenti. I Bonos spagnoli hanno raggiunto il 3,52%, con uno spread di 43 punti base rispetto al Bund tedesco. Gli Oat francesi si sono posizionati al 3,74%, con un differenziale di 65 punti base. Il rendimento dei Bund tedeschi, considerati un riferimento di sicurezza, si è attestato al 3,09%. Questo scenario evidenzia una tendenza comune di rialzo dei rendimenti in tutta l'area euro.

Le Aste del Tesoro e le Prossime Scadenze

Nel contesto di questo scenario, le prime aste di maggio si sono concluse il 13 maggio, con il Tesoro italiano che ha raccolto complessivamente 17,5 miliardi di euro attraverso l'emissione di Bot e Btp. Tuttavia, in alcune di queste emissioni, la domanda è risultata contenuta, con un rapporto domanda/offerta che si è avvicinato a 1,50 e, in un caso specifico, è sceso fino a 1,45. Questa dinamica suggerisce una cautela da parte degli investitori. Il calendario delle prossime emissioni prevede nuove aste tra il 26 e il 28 maggio, appuntamenti cruciali per la gestione del debito pubblico italiano: il 26 maggio sarà la volta dei Btp Short Term, seguito il 27 maggio dalle aste dei Bot, e infine il 28 maggio con le emissioni di Btp a medio-lungo termine.