Il 12 luglio 2026 è stato un giorno di gravi disagi per i viaggiatori della Metromare Roma-Lido, in particolare nel rientro dal mare. Un problema tecnico all'infrastruttura ferroviaria, non gestita da Cotral, ha causato la sospensione del servizio tra Porta San Paolo e Acilia dal tardo pomeriggio. Attivati bus sostitutivi.

I tecnici di Astral spa, gestore dell’infrastruttura, sono intervenuti prontamente. Il servizio ferroviario è rimasto operativo tra Acilia e Colombo. Numerose proteste e segnalazioni sono giunte dai passeggeri per i disservizi.

Verifiche della Regione Lazio

La Regione Lazio ha avviato verifiche interne sul guasto della linea Roma-Lido e i disagi per i pendolari. Il 13 luglio 2026 è previsto un incontro con le aziende che gestiscono il servizio per chiarire cause e motivazioni dei disservizi.

Astral spa e precedenti tecnici

Astral spa è la società responsabile della gestione dell’infrastruttura ferroviaria della Metromare Roma-Lido. I tecnici sono al lavoro per il ripristino. L'episodio odierno segue un precedente rallentamento registrato il 9 luglio 2026, dovuto a problemi all’alimentazione elettrica dei treni. In quell'occasione, si erano verificate soste prolungate alle stazioni, con treni bloccati e pantografo abbassato per mancanza di elettricità.

Il servizio era stato riattivato circa un'ora dopo l’intervento tecnico.

La linea Roma-Lido è un collegamento fondamentale tra la capitale e il litorale di Ostia, vitale per pendolari e turisti. I recenti guasti evidenziano la necessità di costanti verifiche e manutenzioni per garantire regolarità ed efficienza del servizio.