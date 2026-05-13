L’Italia continua a essere uno dei Paesi più longevi al mondo, ma il tema della longevità resta ancora poco pianificato dal punto di vista economico, assicurativo e patrimoniale. L’allungamento della vita media rappresenta infatti una trasformazione strutturale della società italiana, con impatti rilevanti sui consumi, sul risparmio, sul welfare familiare e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari e previdenziali. Secondo una ricerca realizzata da CNP Assicura e AIGFIn il 53% degli italiani ritiene probabile avere bisogno in futuro di assistenza nelle attività quotidiane , ma solo il 3% ha già sottoscritto una copertura assicurativa dedicata alla longevità o alla non autosufficienza.

La percezione del fenomeno è ormai diffusa. Una parte crescente degli italiani considera probabile il bisogno futuro di assistenza nelle attività quotidiane, soprattutto nella fase avanzata della vita. Tuttavia, a fronte di questa consapevolezza, la pianificazione concreta rimane limitata. Il numero di persone che ha già sottoscritto strumenti assicurativi specifici contro la non autosufficienza resta estremamente ridotto, segnale di un ritardo culturale e finanziario ancora significativo. l punto centrale è che la longevità non viene più interpretata soltanto come aumento degli anni di vita, ma come necessità di mantenere qualità della vita, autonomia e sostenibilità economica nel lungo periodo.

Cambia quindi il concetto stesso di invecchiamento: non basta vivere più a lungo, serve poter sostenere economicamente gli anni aggiuntivi.

I timori principali associati all'allungamento della vita media

Le principali preoccupazioni riguardano il declino cognitivo, la perdita di autonomia personale e il rischio di diventare un peso economico e organizzativo per la famiglia. È un cambiamento importante anche dal punto di vista sociale. Per decenni il welfare italiano si è retto quasi esclusivamente sul supporto familiare; oggi però le famiglie sono più piccole, più frammentate e spesso meno in grado di garantire assistenza continuativa. In questo contesto cresce l’attenzione verso l’assistenza domiciliare e verso le coperture Long Term Care, strumenti progettati per intervenire economicamente quando una persona perde autonomia nelle attività quotidiane.

Eppure il mercato italiano rimane ancora poco sviluppato rispetto ad altri Paesi europei. Una larga parte della popolazione non conosce ancora realmente queste soluzioni oppure le considera costose, complesse o lontane nel tempo. Il tema economico pesa in modo significativo. Molti italiani ritengono elevati i costi necessari per iniziare un percorso di pianificazione di lungo periodo. Questo produce un comportamento attendista che rischia però di aumentare il problema negli anni futuri. Più si ritarda la pianificazione, infatti, più aumentano i costi potenziali legati all’assistenza sanitaria, alle cure continuative e alla gestione della non autosufficienza. Anche il sistema sanitario si trova davanti a una sfida strutturale.

L’aumento dell’età media implica maggiori esigenze di cura, maggiore pressione sulle strutture ospedaliere e una crescita della domanda di servizi territoriali e domiciliari. Il rischio è che una parte crescente dei costi venga trasferita direttamente sulle famiglie, con conseguenze economiche molto pesanti soprattutto per il ceto medio. Per questo motivo il tema della longevità sta entrando sempre più spesso anche nelle strategie del settore finanziario e assicurativo. La pianificazione patrimoniale non riguarda più soltanto accumulo e investimento, ma anche protezione futura. Cambiano quindi le priorità della consulenza: non solo rendimento, ma sostenibilità finanziaria nel lungo periodo.

Il quadro cambia sensibilmente a seconda delle fasce d'età

Emergono inoltre forti differenze generazionali. Le persone più giovani mostrano una sensibilità crescente verso salute, prevenzione e benessere, ma spesso non collegano questi aspetti alla pianificazione economica. Al contrario, le fasce più mature iniziano a percepire concretamente il rischio della non autosufficienza, soprattutto quando vivono esperienze dirette all’interno della famiglia. Un altro elemento rilevante riguarda il rapporto tra longevità e risparmio privato. L’Italia possiede una delle maggiori ricchezze finanziarie e immobiliari d’Europa, ma una parte consistente del patrimonio resta poco orientata alla protezione dei rischi di lungo periodo.

Molte famiglie continuano a concentrare la propria sicurezza economica sulla casa di proprietà o sulla liquidità, senza sviluppare strategie più evolute di copertura. Parallelamente cresce il ruolo della consulenza professionale. In un contesto complesso e caratterizzato da forte incertezza, gli italiani tendono ancora ad affidarsi a figure professionali considerate autorevoli, come consulenti assicurativi, consulenti finanziari e professionisti sanitari. La fiducia resta quindi un elemento centrale nel processo decisionale. La vera sfida sarà trasformare la longevità da problema potenziale a opportunità gestita. Un Paese che vive più a lungo può mantenere elevati livelli di consumi, competenze ed esperienza, ma solo se riesce a costruire strumenti adeguati di protezione economica e sanitaria.

Senza una pianificazione diffusa, invece, il rischio è quello di amplificare fragilità sociali e squilibri finanziari. Per il settore assicurativo e finanziario si apre quindi uno spazio enorme di sviluppo. Nei prossimi anni crescerà la domanda di soluzioni integrate capaci di unire investimento, protezione sanitaria, assistenza domiciliare e tutela patrimoniale. Il tema della longevità è destinato a diventare uno dei grandi driver dell’industria del risparmio gestito e della consulenza evoluta. Il mercato italiano, tuttavia, parte ancora da una posizione di ritardo culturale. La consapevolezza sta aumentando rapidamente, ma la distanza tra percezione del rischio e azione concreta resta ampia.

Ed è proprio in questo spazio che si giocherà una delle partite più importanti della finanza personale italiana dei prossimi anni.

L'aumento dell'aspettativa di vita sta modificando profondamente le esigenze delle famiglie italiane. Cresce l'attenzione verso strumenti di protezione, pianificazione previdenziale e gestione del patrimonio nel lungo periodo. Il tema della longevità viene oggi considerato sempre più centrale anche per il sistema economico sociale.