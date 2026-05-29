La Borsa di Milano ha archiviato la seduta di venerdì 29 maggio 2026 con un segno positivo, confermando un trend di crescita per il principale indice di riferimento. Il Ftse Mib ha infatti registrato un apprezzamento dello 0,42%, portandosi a quota 50.036 punti. Questa performance è stata trainata in maniera significativa dall'andamento favorevole dei titoli finanziari, che hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenere l'avanzata complessiva del listino milanese in questa giornata di negoziazioni.

I principali motori della crescita

La giornata borsistica ha visto emergere alcuni protagonisti che hanno guidato il rialzo.

Tra questi, spicca in particolare Nexi, che ha chiuso con un solido incremento del 2,03%. Subito dietro, si è distinta Mediolanum, registrando un progresso dell'1,98%. Anche Unicredit ha contribuito positivamente, segnando una crescita dell'1,82%, affiancata da Fineco, che ha terminato la seduta con un rialzo dell'1,75%. Questi risultati individuali hanno fornito un impulso determinante al Ftse Mib, evidenziando la forza del comparto finanziario nell'attuale contesto di mercato a Piazza Affari.

Le flessioni e il quadro generale del mercato

Nonostante il clima generale positivo, alcune società hanno registrato delle battute d'arresto. Sul versante opposto, Amplifon ha chiuso la giornata con una flessione del 2,13%, mentre Stellantis ha mostrato un calo dell'1,9%.

Anche Avio ha ceduto l'1,8%, interrompendo una serie di sedute precedentemente positive. Il Ftse Mib, in quanto principale indice della Borsa Italiana, offre una panoramica essenziale sull'andamento del mercato azionario nazionale. Esso aggrega le quaranta società italiane con la maggiore capitalizzazione e la più elevata liquidità, rendendolo un indicatore fondamentale per valutare la salute economica del Paese. Il suo valore, costantemente aggiornato in tempo reale durante le ore di negoziazione, funge da punto di riferimento imprescindibile per investitori e operatori finanziari che monitorano l'evoluzione dei principali titoli quotati a Piazza Affari.