Le borse asiatiche hanno concluso la giornata del 10 giugno in marcato territorio negativo, riflettendo una generale prudenza degli investitori. La seduta è stata caratterizzata da una significativa riduzione delle esposizioni nel settore tecnologico e da una più attenta rivalutazione degli investimenti legati all’intelligenza artificiale. L’attenzione dei mercati è stata inoltre catalizzata dall’imminente arrivo di nuovi e rilevanti dati macroeconomici, in particolare quelli sull’inflazione negli Stati Uniti, i quali potrebbero avere un impatto diretto sulle future decisioni delle banche centrali in merito ai tassi d’interesse.

Performance dei principali indici asiatici

L'andamento dei mercati ha visto Tokyo registrare una chiusura in calo dell’1,89%. Sul fronte valutario, lo yen ha mostrato una svalutazione, attestandosi a 160,37 sul dollaro e poco sopra i 185 sull’euro. Anche altre piazze finanziarie hanno subito flessioni: Hong Kong ha perso lo 0,8%, Shanghai lo 0,4% e Shenzhen l’1,97%. Particolarmente significativa è stata la contrazione di Seul, che ha ceduto il 4,5%. In controtendenza, Mumbai ha rappresentato un’eccezione positiva, chiudendo la giornata in rialzo dello 0,7%.

In Corea del Sud, l’indice Kospi ha subito un ribasso del 4,5%, dopo aver registrato una robusta crescita nella seduta precedente. Tra i titoli di spicco, Samsung Electronics, colosso dei semiconduttori, ha registrato un calo del 6,5%, mentre SK Hynix ha visto le sue azioni scendere dell’8,2%.

A Tokyo, l’indice Nikkei 225 è diminuito dell’1,9%, chiudendo a 64.174,34 punti. Questo risultato è stato influenzato anche dai dati relativi all’aumento del producer price index, che a maggio ha segnato un +6,3% rispetto all’anno precedente. Nel comparto tecnologico giapponese, il gruppo SoftBank Group, con un forte orientamento verso l'IA, ha perso l’8,6%, e il produttore di apparecchiature per chip Advantest ha ceduto il 3,6%. Unica nota positiva è stata Tokyo Electron, che ha avanzato del 3,9%.

Contesto macroeconomico e dinamiche valutarie

Gli operatori di mercato hanno mantenuto un’attenta osservazione sui prossimi annunci macroeconomici. Tra questi, spiccano i dati sulla produzione industriale italiana, le nuove rilevazioni sull’inflazione statunitense e le stime sulle scorte e la produzione di greggio fornite dall’Eia.

Sul fronte dei cambi, il dollaro statunitense ha mantenuto una sostanziale stabilità nei confronti dello yen, quotando a 160,36. L’euro, invece, è stato scambiato a 1,1556 dollari. In Cina, i dati ufficiali hanno evidenziato un incremento dei prezzi alla produzione, che a maggio hanno raggiunto quasi un massimo di quattro anni, con un aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente.

Il raffreddamento dell'entusiasmo per l'intelligenza artificiale

Il raffreddamento dell’entusiasmo per il settore dell’intelligenza artificiale ha giocato un ruolo cruciale nel determinare le vendite sui titoli tecnologici. Gli investitori hanno scelto di ridurre le proprie posizioni in aziende leader del comparto, a seguito delle recenti flessioni osservate anche a Wall Street.

Queste dinamiche hanno interessato giganti del settore come Micron Technology, AMD e Marvell Technology, generando ripercussioni significative sui mercati asiatici, in particolare su quelli con una maggiore esposizione al comparto dei semiconduttori e delle tecnologie avanzate.