Le Borse asiatiche hanno concluso la giornata di giovedì 25 giugno 2026 con un marcato rialzo, spinte principalmente da un settore tecnologico particolarmente brillante e dal contemporaneo calo dei prezzi di petrolio e gas. L'entusiasmo dei mercati è stato alimentato dai risultati superiori alle attese di giganti come Micron Technology, che hanno fornito un forte impulso al comparto tecnologico. Parallelamente, l'attenzione degli operatori si è focalizzata sulla diminuzione dei costi energetici, un trend favorito dalla riapertura dello stretto di Hormuz e dalle trattative in corso tra Stati Uniti e Iran.

Il traino del settore tecnologico

La performance eccezionale del settore tecnologico è stata la principale forza motrice dietro i guadagni registrati nelle piazze asiatiche. In particolare, le azioni di Micron Technology hanno segnato un impressionante rialzo di quasi il 16%. Questo incremento è avvenuto dopo che l'azienda ha rivisto al rialzo le proprie stime sui ricavi, superando ampiamente le aspettative degli analisti di mercato. Anche Qualcomm ha contribuito significativamente a questo slancio, vedendo un aumento del 12% nel valore delle proprie azioni. La società ha annunciato una revisione delle previsioni di fatturato, portandole da 22 a 40 miliardi di dollari, e ha presentato un nuovo chip per data center, destinato ad essere utilizzato da Meta, consolidando ulteriormente la fiducia degli investitori nel comparto.

Andamento degli indici asiatici: Tokyo e Seul in evidenza

L'analisi dei principali indici asiatici ha mostrato un quadro prevalentemente positivo. A Tokyo, l'indice Nikkei ha chiuso la sessione con un notevole incremento del 4,6%, riflettendo l'ottimismo generale. Sul fronte valutario, lo yen ha mantenuto una relativa stabilità, registrando movimenti contenuti sia nei confronti del dollaro, attestandosi a 161,85, sia sull'euro, a quota 183,70. Un'altra performance di spicco è stata quella del mercato sudcoreano, dove l'indice Kospi ha registrato una robusta crescita del 5,4%. Anche le piazze finanziarie della Cina continentale e dell'India hanno mostrato segnali positivi: Shanghai ha guadagnato lo 0,1%, Shenzhen lo 0,6% e Mumbai lo 0,9%.

In controtendenza, invece, Hong Kong ha chiuso la giornata in flessione, segnando un calo dell'1,7%.

Calo dei prezzi energetici e impatto sul mercato

Il contesto internazionale ha giocato un ruolo cruciale nel determinare il calo dei prezzi del petrolio e del gas. La riapertura dello stretto di Hormuz, unita alle trattative in corso tra Stati Uniti e Iran, ha contribuito a mitigare le tensioni sui mercati energetici. Il prezzo del Brent, il riferimento internazionale, è sceso del 3,8%, attestandosi a 73,87 dollari al barile. Similmente, il greggio statunitense ha registrato una perdita del 3,9%, chiudendo a 70,34 dollari al barile. Già in apertura di giovedì, si erano osservati segnali di ribasso, con il Brent in calo dell'1,3% a 72,90 dollari e il greggio statunitense che perdeva l'1,4% a 69,37 dollari.

Questa diminuzione dei prezzi ha avuto un impatto diretto sul comparto energetico, dove le aziende del settore hanno subito le maggiori perdite della giornata.

Mercato valutario e prospettive

Sul fronte del mercato valutario, il dollaro statunitense ha mostrato una sostanziale stabilità nei confronti dello yen giapponese. L'euro, invece, ha registrato un lieve aumento rispetto al dollaro. Questi movimenti, seppur contenuti, riflettono le dinamiche economiche globali e le aspettative degli investitori. La combinazione di un settore tecnologico in forte espansione e di un allentamento delle pressioni sui prezzi energetici ha delineato un quadro di rinnovato ottimismo per le Borse asiatiche, nonostante alcune piazze abbiano mostrato andamenti divergenti.