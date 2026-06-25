La Borsa di Tokyo ha aperto la seduta del 25 giugno 2026 in deciso rialzo, spinta da una rinnovata fiducia nel settore tecnologico. L'indice di riferimento Nikkei ha registrato un incremento dell'1,28%, attestandosi a quota 70.061,09 punti, con un guadagno di 886 punti rispetto alla chiusura precedente.

Lo slancio positivo è stato catalizzato dagli eccellenti risultati superiori alle attese di Micron Technologies. L'azienda, principale produttore statunitense di chip di memoria, ha diffuso previsioni di vendite trimestrali che hanno ampiamente superato le stime di Wall Street.

Questa performance ha inviato un chiaro segnale di una domanda sostenuta per i prodotti legati all'intelligenza artificiale, riaccendendo l'ottimismo nel comparto.

L'eco dei risultati di Micron si è propagato rapidamente, influenzando positivamente anche altri mercati asiatici. Il benchmark sudcoreano Kospi ha evidenziato una forte crescita, mentre l'indice più ampio MSCI Asia Pacific ha registrato un balzo superiore all'1%. Questi movimenti sottolineano la centralità del settore dei semiconduttori e dell'AI nelle dinamiche di mercato.

Il Contesto Tecnologico e le Prospettive

I dati di Micron sono giunti in un momento cruciale per il comparto dell'intelligenza artificiale, fornendo un'importante iniezione di fiducia.

Oltre a Micron, anche giganti del settore come Samsung Electronics e SK Hynix hanno beneficiato del boom di investimenti nei data center e della crescente richiesta di chip specifici per i sistemi di intelligenza artificiale. La domanda per i chip di memoria convenzionali e per la memoria ad alta larghezza di banda (HBM), componente chiave nei sistemi AI, continua a superare l'offerta.

A rafforzare ulteriormente il clima di ottimismo, SK Hynix ha annunciato piani per una quotazione negli Stati Uniti. L'azienda mira a raccogliere circa 29 miliardi di dollari, capitalizzando sulla forte domanda di prodotti di memoria avanzati. Le azioni di SK Hynix hanno registrato un aumento fino all'11% nelle prime negoziazioni asiatiche.

Mercato Valutario e Attesa per i Dati USA

Sul fronte del mercato dei cambi, la situazione si è mantenuta relativamente stabile. Lo yen ha mostrato una sostanziale stabilità nei confronti del dollaro, con un cambio attestato a 161,75. Contemporaneamente, la valuta giapponese si è apprezzata sull'euro, raggiungendo quota 183,60. Gli operatori finanziari attendono nuove indicazioni sull'inflazione negli Stati Uniti, dati che potrebbero influenzare le future decisioni delle banche centrali e l'andamento dei mercati finanziari globali.

Nel complesso, la sessione asiatica ha preso il via con un sentimento positivo, favorito non solo dalle performance del settore tecnologico ma anche da altri fattori macroeconomici, come la recente discesa dei prezzi del petrolio e la stabilità delle principali valute regionali. Questa combinazione di elementi ha contribuito a creare un ambiente propizio per gli investimenti azionari.