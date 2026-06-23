Milano, 23 giugno 2026 – I mercati azionari dell'Asia e del Pacifico hanno registrato oggi un calo marcato, trainati in particolare dal crollo dei titoli dei chip che ha colpito duramente la regione. La performance peggiore è stata quella di Seul, dove l'indice Kospi ha subito una perdita significativa, superando il nove per cento. Questo forte ribasso è stato principalmente innescato da massicce vendite sui giganti del settore come SK hynix e Samsung, che hanno visto i loro valori azionari precipitare.

La tendenza negativa si è estesa a gran parte del continente.

A Tokyo, il mercato si è avviato alla chiusura con un ribasso di tre punti percentuali, riflettendo la generale preoccupazione degli investitori. Anche Hong Kong ha registrato un calo dell'1,8 per cento, mentre le borse cinesi di Shanghai e Shenzhen hanno segnato rispettivamente un -1,4 per cento e un -2,3 per cento. Tra le principali piazze finanziarie, solo Sidney ha mostrato una flessione più contenuta, limitata allo 0,3 per cento, evidenziando una relativa stabilità in un contesto regionale turbolento. Le indicazioni dei future suggeriscono inoltre un'apertura negativa per i mercati europei, preannunciando un possibile contagio della debolezza asiatica.

Il forte impatto sui titoli tecnologici e dei chip

La flessione che ha caratterizzato i mercati asiatici è stata particolarmente accentuata nel settore tecnologico, con i produttori di semiconduttori al centro della tempesta. Il Kospi sudcoreano si è confermato l'indice regionale più colpito, con una perdita che ha superato la soglia del nove per cento. Questa dinamica è stata alimentata da una ondata di vendite che ha investito i principali attori del comparto, tra cui SK hynix e Samsung, i cui titoli hanno subito ribassi consistenti, attestandosi intorno al cinque per cento ciascuno. La pressione su questi giganti ha avuto un effetto domino sull'intero indice, amplificando il calo complessivo.

Raffreddamento dell'entusiasmo per l'intelligenza artificiale

Il contesto di questa correzione sui mercati asiatici è da ricondurre a un fenomeno di presa di profitto. Dopo un periodo prolungato di forte crescita, alimentato in larga parte dal rally dell'intelligenza artificiale, gli investitori hanno iniziato a liquidare le posizioni, generando una fase di ribasso. La debolezza osservata, in particolare, riflette un raffreddamento dell'entusiasmo verso i titoli legati all'IA e una naturale correzione dopo i guadagni eccezionali registrati di recente. Questo scenario suggerisce che il mercato sta ricalibrando le aspettative, portando a una maggiore cautela e a una ridistribuzione degli investimenti in attesa di nuovi catalizzatori.