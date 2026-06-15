Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha conferito la prestigiosa Medaglia della Città di Napoli a Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco BPM. La solenne cerimonia si è tenuta il 15 giugno 2026 presso Palazzo San Giacomo, sede storica del Comune partenopeo, in un contesto che ha voluto celebrare l'impegno e la dedizione. Questo importante riconoscimento è stato assegnato a Castagna per il suo significativo contributo e l'instancabile sostegno a iniziative volte allo sviluppo economico e sociale del territorio napoletano, dimostrando una profonda attenzione verso la comunità locale.

La cerimonia a Palazzo San Giacomo: un simbolo di collaborazione

L'evento, svoltosi nella suggestiva cornice di Palazzo San Giacomo, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo imprenditoriale e istituzionale, a testimonianza dell'importanza del momento. Durante la cerimonia, il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto evidenziare con enfasi il ruolo cruciale di Giuseppe Castagna nel promuovere una proficua collaborazione tra le istituzioni cittadine e il dinamico mondo bancario. Il primo cittadino ha espresso parole di profonda stima, dichiarando: "La città di Napoli riconosce a Giuseppe Castagna il merito di aver contribuito in maniera tangibile alla crescita e alla valorizzazione del tessuto economico locale".

Questa dichiarazione sottolinea la visione condivisa di un futuro prospero per la città, fondato su sinergie virtuose.

La consegna della medaglia non è stata solo un atto formale, ma un vero e proprio simbolo del legame che si può creare tra il settore finanziario e le esigenze concrete di una città. L'atmosfera era permeata da un senso di gratitudine e riconoscimento per l'opera svolta, che si traduce in opportunità reali per i cittadini e le imprese di Napoli. I rappresentanti presenti hanno avuto modo di apprezzare l'impegno costante di Banco BPM e del suo vertice nel supportare progetti che generano valore e benessere, rafforzando il capitale sociale del capoluogo campano.

Banco BPM: un legame indissolubile con il territorio partenopeo

Sotto la guida illuminata di Giuseppe Castagna, Banco BPM ha saputo distinguersi per la promozione di numerose e concrete iniziative a favore dello sviluppo imprenditoriale e sociale di Napoli. Queste azioni, che spaziano dal supporto alle piccole e medie imprese all'investimento in progetti di inclusione sociale, hanno avuto un impatto significativo sulla vita della comunità. Il conferimento della Medaglia della Città di Napoli rappresenta, pertanto, un chiaro attestato di stima e gratitudine per l'attività instancabile e strategica svolta dall'istituto bancario e dal suo amministratore delegato in favore della collettività locale.

Banco BPM si conferma come uno dei principali e più solidi gruppi bancari italiani, con una presenza capillare e strategicamente importante in tutta la regione Campania e, in modo particolare, nel cuore pulsante del capoluogo partenopeo. Questa presenza non è meramente operativa, ma si traduce in un impegno costante e radicato nel tessuto sociale ed economico, contribuendo attivamente alla vitalità e alla resilienza del territorio. Il riconoscimento a Giuseppe Castagna rafforza ulteriormente il legame tra la banca e la città, proiettando una visione di sviluppo congiunto e sostenibile per il futuro.