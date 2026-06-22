Un sedicenne ha perso il controllo della sua moto nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio di Montepagano, lungo la strada provinciale 19, impattando violentemente contro il guardrail. L’urto ha provocato diversi traumi, rendendo necessario il suo trasporto in ospedale in condizioni gravi.

Il giovane era in sella alla moto quando, forse a causa di un ostacolo improvviso o di una buca, ha perso la stabilità del mezzo. L’impatto con la barriera di protezione della carreggiata lo ha sbalzato dalla sella, facendolo cadere a terra. I soccorsi sono stati tempestivi, con alcuni automobilisti di passaggio che hanno prestato i primi aiuti.

Il ragazzo sarebbe rimasto cosciente per tutto il tempo.

Dettagli dell’incidente

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 19, nel territorio di Montepagano. Il giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. L’urto, descritto come «violento», ha causato diversi traumi al sedicenne, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale.

La strada provinciale 19 e gli interventi di sicurezza

La strada provinciale 19 collega Roseto degli Abruzzi con Montepagano ed è stata oggetto di interventi volti a migliorarne la sicurezza. Nel 2020, sono stati rifatti il manto d’asfalto in alcuni tratti e installati guardrail e segnaletica adeguata, in particolare in prossimità delle curve più critiche, con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti in condizioni meteo avverse.

Già nel 2019, la strada era stata definita «molto più sicura» a seguito di lavori di rifacimento dell’asfalto e consolidamento dei tratti soggetti a smottamenti, soprattutto nelle curve vicino a Montepagano, dove il terreno aveva ceduto fino a quaranta centimetri.