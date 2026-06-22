Il 22 giugno 2026 ha segnato un momento importante per la comunità di Ercolano con l'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport, una struttura moderna e funzionale situata in via D'Annunzio, nelle immediate vicinanze dell'Istituto comprensivo 'A. Maiuri'. Alla cerimonia ha preso parte il Vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, il quale ha sottolineato l'importanza strategica di questa opera per l'intero territorio.

«L'inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport di Ercolano è una bellissima notizia per tutto il territorio», ha dichiarato Cirillo.

«Dare ai giovani della città e dei comuni limitrofi, in un'area densamente popolata, uno spazio moderno e funzionale dove praticare sport significa investire concretamente su coesione sociale, educazione e crescita delle nuove generazioni, valori che come Città Metropolitana di Napoli sosteniamo con convinzione in tutti i Comuni dell'area».

Questo nuovo complesso sportivo rappresenta il primo tassello di un più ampio progetto di rilancio dell'impiantistica sportiva a Ercolano. Il Vicesindaco Cirillo ha anticipato che a breve è prevista la realizzazione di un secondo palazzetto polivalente nell'area dell'Istituto Tilgher, un intervento che rientra nell'ambito dei fondi PNRR e che vede la Città Metropolitana di Napoli in un ruolo di supervisione.

Cirillo ha inoltre espresso il proprio ringraziamento alla neo Sindaca Antonietta Garzia e alla precedente amministrazione guidata dall'ex Sindaco Ciro Buonajuto per il lavoro svolto, riaffermando l'impegno costante a fianco dei Comuni metropolitani per lo sviluppo di infrastrutture che migliorino la qualità della vita dei cittadini.

Le nuove strutture e i finanziamenti

Il palazzetto appena inaugurato, edificato alle spalle della scuola “Gabriele D’Annunzio”, è stato concepito come un centro sportivo polifunzionale. Al suo interno, è presente un campo indoor attrezzato per ospitare diverse discipline, tra cui basket, pallavolo, danza, ginnastica artistica, arti marziali e tutti gli sport che possono essere praticati in un ambiente coperto.

Un secondo palazzetto, attualmente in fase di costruzione nell’area esterna dell’istituto “Tilgher”, presenterà caratteristiche analoghe, ampliando ulteriormente l'offerta sportiva locale.

Entrambi gli interventi sono interamente finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli attraverso i fondi PNRR, con la progettazione e la supervisione tecnica affidate al Comune di Ercolano, a testimonianza di una sinergia istituzionale volta al potenziamento delle infrastrutture sportive.

Impatto sociale e visione futura

L'amministrazione comunale ha evidenziato la scelta strategica di realizzare due palazzetti, uno posizionato al centro e l'altro in periferia, con l'obiettivo di garantire un accesso equo e diffuso ai servizi sportivi su tutto il territorio cittadino.

Queste nuove strutture sono state pensate per accogliere un'ampia platea di utenti, inclusi giovani, scuole e associazioni, incentivando in particolare la pratica degli sport cosiddetti minori e promuovendo valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e il lavoro di squadra.

Il progetto si inserisce in un contesto di riqualificazione urbana più vasto, che include anche la costruzione della tribuna ospiti presso lo stadio ‘Raffaele Solaro’. Tale intervento mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti sportivi di Ercolano, offrendo alla città strutture all'avanguardia e un ambiente più accogliente per atleti e tifosi.