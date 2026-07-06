Il 6 luglio 2026, Amazon ha inaugurato un nuovo centro logistico a Jesi, all'interno dell'Interporto Marche. L'apertura di questa struttura rappresenta un passo significativo per la logistica regionale, sottolineando l'importanza strategica dell'investimento. L'evento ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti dell'azienda, che hanno evidenziato i benefici attesi per il territorio.

Impatto Economico e Nuove Opportunità

La presenza di Amazon è destinata a generare un notevole sviluppo economico e a creare nuove opportunità occupazionali nella regione.

Il centro logistico si integra perfettamente in un contesto già attivo nel settore dei trasporti e della logistica, contribuendo a rafforzare la rete di servizi offerti dall'Interporto Marche e a incrementare la sua competitività.

L'Interporto Marche: Un Hub Strategico per la Distribuzione

L'Interporto Marche, situato a Jesi, è una piattaforma logistica intermodale fondamentale, che connette il trasporto su gomma, ferrovia e, indirettamente, via mare. Offre servizi essenziali come magazzinaggio e movimentazione merci, garantendo collegamenti efficienti con le principali direttrici nazionali e internazionali. La sua infrastruttura è progettata per sostenere volumi significativi di traffico merci e promuovere l'integrazione tra diversi sistemi di trasporto.

La scelta di Amazon di insediarsi in questa area strategica consolida il ruolo dell'Interporto Marche come nodo cruciale per la distribuzione nel Centro Italia. L'investimento è stato accolto con favore dalle istituzioni locali, che vedono nell'apertura del nuovo polo un'importante occasione di crescita per il territorio e per l'intero settore logistico regionale.