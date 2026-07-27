ChangXin Memory Technologies (Cxmt), il principale produttore cinese di chip di memoria, ha realizzato un debutto record alla Borsa di Shanghai. Il titolo ha aperto le contrattazioni a 49,50 yuan, segnando un aumento di oltre il 470% rispetto al prezzo di collocamento di 8,66 yuan per azione.

L'offerta pubblica iniziale (IPO) ha permesso a Cxmt di raccogliere 57,92 miliardi di yuan (circa 6,9 miliardi di euro). Questo importo può salire fino a 66,61 miliardi di yuan (circa 8 miliardi di euro) con l'esercizio dell'opzione di over-allotment. L'IPO si configura come la maggiore raccolta sul mercato azionario cinese dal 2010.

Dettagli del Collocamento e del Rialzo

Il prezzo di collocamento iniziale era di 8,66 yuan per azione. Al debutto, il titolo ha raggiunto i 49,50 yuan, registrando un rialzo superiore al 470%. La raccolta base è stata di 57,92 miliardi di yuan, con la possibilità di arrivare a 66,61 miliardi di yuan in caso di pieno esercizio dell'opzione di over-allotment.

Posizionamento di Mercato e Contesto Storico

L'IPO di Cxmt è la seconda più grande nella storia della Cina continentale, dopo quella dell'Agricultural Bank of China nel 2010. La società è ora la più preziosa quotata in Cina, con una capitalizzazione di mercato stimata in circa 3,3 trilioni di yuan.

A livello globale, Cxmt è tra i principali produttori di chip DRAM. Nel 2025 è indicata come il quarto produttore mondiale per volumi di spedizione, con una quota di mercato attorno all'8%. Questo ne rafforza la posizione strategica nel settore dei semiconduttori.