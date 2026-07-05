La stagione dei saldi estivi ha preso il via con un segno positivo, registrando un incremento medio del 3% sul primo giorno rispetto all'anno precedente. Questo dato incoraggiante, emerso dalle prime rilevazioni, conferma le aspettative e restituisce un quadro favorevole per il commercio di moda. I consumatori hanno risposto con entusiasmo, affollando i negozi alla ricerca di qualità, stile e convenienza, come sottolineato dal presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni.

Andamento e strategie degli sconti

La politica degli sconti adottata quest'anno si è distinta per un approccio più equilibrato e meno aggressivo rispetto al passato.

Questa strategia, caratterizzata da riduzioni di prezzo differenziate, ha consentito ai consumatori di cogliere interessanti opportunità di acquisto. Allo stesso tempo, ha permesso di salvaguardare la marginalità delle imprese, un aspetto cruciale in un contesto economico dove i costi operativi continuano a incidere sulla competitività dei negozi. La sostenibilità economica delle attività commerciali resta, infatti, un elemento centrale per il settore.

Un contributo significativo al successo iniziale dei saldi è giunto anche dal turismo. Le principali città d’arte e le destinazioni turistiche italiane hanno visto un ulteriore aumento della loro attrattività commerciale, con i saldi che si sono aggiunti come elemento di richiamo per i visitatori.

Anche le condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo favorevole: un clima più mite e propizio ha accompagnato l'avvio della stagione degli sconti, facilitando una buona affluenza nei punti vendita e superando le incertezze legate alle temperature.

Prospettive e ruolo di Federazione Moda Italia-Confcommercio

Federazione Moda Italia-Confcommercio, che rappresenta le imprese del settore moda all’interno del sistema Confcommercio, si impegna a sostenere e valorizzare il commercio di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori. L'associazione svolge un ruolo chiave nel monitoraggio del mercato, fornendo dati e analisi sull'andamento delle vendite in periodi cruciali come quello dei saldi, e promuovendo iniziative a favore delle imprese associate.

Il presidente Felloni ha espresso l'auspicio che questo andamento positivo possa consolidarsi nelle prossime settimane. L'obiettivo è confermare il ruolo dei saldi non solo come un'occasione di valore per i consumatori, ma anche come uno strumento efficace per sostenere e rilanciare il commercio di moda italiano.