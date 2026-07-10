Il prezzo del gas naturale prosegue la sua discesa sulla piazza TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la negoziazione di questa materia prima essenziale. I contratti future con scadenza ad agosto hanno registrato una flessione del 2,21%, attestandosi a 49 euro al megawattora (MWh). Questo dato conferma un trend di ribasso che ha caratterizzato le recenti sedute del mercato energetico continentale, portando le quotazioni a livelli significativi.

Movimenti strategici delle navi metaniere

Nel contesto di questa dinamica di mercato, l'attenzione degli operatori è rivolta anche ai movimenti delle navi metaniere nel Golfo Persico.

È stato rilevato che, oltre alla già nota Al Hamara, anche la nave Umm Slal è in rotta per attraversare lo Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo di cruciale importanza globale. La destinazione della Umm Slal è Singapore. Questi transiti sono monitorati con grande attenzione, poiché possono fornire indicazioni sull'andamento delle forniture di gas naturale liquefatto (GNL) e sulle aspettative del mercato in termini di disponibilità.

Volatilità e fattori geopolitici nel mercato del gas

Il TTF di Amsterdam, punto di riferimento per i prezzi del gas in Europa, continua a mostrare una marcata volatilità. Le quotazioni hanno recentemente oscillato in modo significativo, con i contratti future con scadenza a giugno che hanno ceduto il 5,24%, raggiungendo i 49,07 euro al MWh, un valore molto vicino a quello attuale dei contratti di agosto.

Questa instabilità è profondamente influenzata da fattori geopolitici, in particolare dalle indiscrezioni e dalle aspettative legate a possibili sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Le attese di una de-escalation delle tensioni in Medio Oriente hanno un impatto diretto sulla percezione del rischio legato alle forniture energetiche, contribuendo al ribasso dei prezzi.

Lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita una quota rilevante del gas naturale liquefatto a livello mondiale, rimane un'area di interesse strategico. Le sue dinamiche e la stabilità della regione sono elementi chiave che condizionano l'andamento del mercato energetico europeo. Le recenti variazioni di prezzo si inseriscono, dunque, in un quadro di estrema sensibilità alle aspettative geopolitiche, le quali, in questa fase, sembrano avere un peso maggiore sui movimenti delle quotazioni rispetto ai puri fondamentali della domanda e dell'offerta.