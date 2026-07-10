Graded, un'azienda napoletana leader nel settore dell'energia, ha formalizzato un importante accordo con le principali università della Campania. Questa intesa strategica è finalizzata alla realizzazione di progetti di ricerca congiunti, che saranno cofinanziati attraverso l'utilizzo di specifici fondi dedicati. L'iniziativa vede il coinvolgimento diretto dell'Università Federico II di Napoli e dell'Università degli Studi di Salerno, con l'obiettivo primario di promuovere iniziative innovative nel cruciale ambito della sostenibilità e dell'efficienza energetica.

Il patto siglato prevede la partecipazione attiva e congiunta di Graded e degli atenei campani a bandi e programmi di ricerca, che richiederanno il cofinanziamento mediante l'impiego di risorse sia pubbliche che private. Tra le finalità più rilevanti di questa collaborazione vi è lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni all'avanguardia nel campo dell'energia. Particolare enfasi sarà posta sulla transizione ecologica e sulla drastica riduzione dell'impatto ambientale. L'azienda ha sottolineato come "la collaborazione con il mondo accademico rappresenta un'opportunità strategica per valorizzare il capitale umano e favorire l'innovazione", evidenziando il valore intrinseco di tale sinergia.

Dettagli dell'accordo e obiettivi dei progetti

La partnership tra Graded e le università campane è stata concepita per rafforzare in maniera significativa il legame tra ricerca scientifica e applicazione industriale. I progetti di ricerca che prenderanno forma da questa sinergia saranno attentamente selezionati in base alla loro rilevanza strategica per il settore energetico e alla loro capacità di attrarre ulteriori finanziamenti tramite bandi nazionali ed europei. L'accordo contempla inoltre la preziosa possibilità di coinvolgere attivamente studenti e ricercatori nelle diverse fasi delle attività di sviluppo, promuovendo un proficuo interscambio di competenze tra il dinamico mondo accademico e quello imprenditoriale.

Ruolo delle università e impiego dei fondi

L'Università Federico II di Napoli e l'Università degli Studi di Salerno assumeranno un ruolo centrale e proattivo nella definizione delle linee guida di ricerca e nella gestione operativa dei progetti. I fondi destinati al cofinanziamento saranno impiegati sia per la concreta realizzazione delle attività di ricerca sia per l'acquisizione di strumentazioni e tecnologie di ultima generazione, indispensabili per il conseguimento degli obiettivi condivisi. Questa iniziativa si inserisce pienamente nel quadro delle politiche di innovazione e trasferimento tecnologico promosse con vigore dagli atenei della Campania, con l'ambizioso intento di creare un ecosistema regionale sempre più favorevole allo sviluppo sostenibile e alla crescita economica del territorio.