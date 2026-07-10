Davide Falteri, presidente di Federlogistica, ha evidenziato il ruolo cruciale della logistica come fattore primario di competitività per il settore agroalimentare italiano. Intervenendo a Roma al Forum “Il quadro internazionale e la movimentazione dell'agroalimentare italiano”, Falteri ha sottolineato come la crescente domanda dai mercati asiatici, dove qualità, sicurezza alimentare e tracciabilità sono elementi decisivi, renda la logistica indispensabile. Ha affermato che «solo una supply chain che consenta un dialogo costante fra aree produttive e aree di consumo può rendere possibile un salto di qualità» per le eccellenze italiane.

Il Valore Strategico della Logistica Agroalimentare

Durante il suo intervento, Falteri ha illustrato i dati significativi del mercato globale della logistica agroalimentare, stimato in oltre 150 miliardi di dollari e caratterizzato da una crescita media annua tra il 7% e il 9%. L'incidenza di questo settore sul valore finale del prodotto sfiora il 15%. Un segmento particolarmente rilevante è quello della logistica a temperatura controllata (cold chain logistics), che supera i 300 miliardi di dollari e per il quale si prevede un'espansione fino a raggiungere tra 500 e 700 miliardi di dollari entro il 2030. In Italia, l'impatto economico della logistica è stimato in circa 35-40 miliardi di euro all’anno, comprendendo trasporto, magazzinaggio, distribuzione e tutti i servizi correlati.

Reti Integrate per l'Espansione Internazionale

Falteri ha identificato nella creazione di una rete logistica integrata tra Italia, Penisola Iberica e America Latina un passaggio fondamentale per supportare la diffusione delle eccellenze agroalimentari italiane sui mercati globali. In particolare, ha evidenziato che il Mercosur, nell'area sudamericana, si configura come uno dei maggiori esportatori mondiali di prodotti agricoli e alimentari, con un valore annuo di circa 150 miliardi di dollari. L'integrazione delle filiere logistiche tra queste regioni è considerata una mossa strategica per rafforzare la presenza e la competitività del Made in Italy a livello mondiale.

Federlogistica: Innovazione e Sostegno alla Competitività

Federlogistica si impegna a rappresentare le imprese operanti nei settori della logistica, dei trasporti e dei servizi connessi. La sua missione è promuovere l'innovazione e la competitività del comparto sia in Italia che all'estero. L'associazione lavora attivamente per sviluppare sinergie tra operatori, istituzioni e territori, con l'obiettivo primario di sostenere la crescita delle imprese italiane nei mercati internazionali e di valorizzare l'alta qualità della filiera logistica nazionale, contribuendo così al successo del Made in Italy.