Intesa Sanpaolo ha annunciato l'avvio di una nuova e significativa fase di sviluppo internazionale nel wealth management & protection. L'iniziativa introduce un modello di consulenza per le sue International Banks, ispirato all'approccio consolidato di Fideuram. Presentata il 6 luglio a Milano, questa strategia mira a potenziare l'offerta di advisory in Europa Centro-Orientale ed Egitto, basandosi su consulenza personalizzata, relazioni di lungo periodo con i clienti e una maggiore flessibilità operativa.

Questo nuovo modello costituisce un passo fondamentale nell'attuazione del Piano di Impresa 2026-29, come illustrato dal consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.

La prima rete di Financial Advisors è già operativa in Slovacchia e Ungheria, con un'estensione progressiva prevista per Croazia, Serbia, Slovenia, Romania, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Moldova, Ucraina, Repubblica Ceca ed Egitto. L'obiettivo ambizioso del gruppo è raggiungere circa 1.200 financial advisors e 2.500 relationship managers entro la fine del Piano, servendo fino a un milione di clienti di fascia medio-alta.

Strategia Operativa e Innovazione Tecnologica

Il progetto combina efficacemente la profonda conoscenza dei mercati locali con le competenze, le soluzioni d'investimento e la consulenza sviluppate da Intesa Sanpaolo. Gli elementi distintivi del modello Fideuram – consulenza personalizzata, relazione di lungo periodo e flessibilità operativa per i consulenti – sono stati integralmente adottati nelle banche estere del gruppo.

Paola Papanicolaou, chief dell’International Banks Division di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato che il lancio di questa rete di Financial Advisors rappresenta un «ulteriore avanzamento nel percorso strategico di sviluppo delle nostre banche internazionali e ne rafforza il ruolo di motore di crescita del Gruppo al di fuori dell'Italia».

Un pilastro strategico di questa iniziativa è l'integrazione tecnologica. Verrà adottata la piattaforma Aladdin Wealth di BlackRock per uniformare i processi di consulenza, integrare la gestione dei rischi e offrire un supporto digitale avanzato. La piattaforma sarà multilingua e multivaluta, garantendo la piena conformità con le normative locali dei Paesi di implementazione, assicurando così efficienza e coerenza operativa a livello internazionale.

Il Piano di Impresa 2026-29 e la Crescita Internazionale

Il nuovo modello di consulenza si inserisce pienamente nella visione di crescita internazionale di Intesa Sanpaolo, rafforzando il ruolo delle International Banks come motore di sviluppo al di fuori dell'Italia. Il Piano di Impresa 2026-29 mira a consolidare la presenza del gruppo nei mercati esteri, offrendo servizi avanzati a una clientela internazionale in crescita e sempre più diversificata. L'obiettivo è servire fino a circa un milione di clienti affluent entro il 2029, attraverso una rete specializzata di consulenti finanziari e relationship manager.

Questa iniziativa conferma la strategia di Intesa Sanpaolo di valorizzare il proprio know-how maturato in Italia e di esportare il modello Fideuram, già consolidato a livello nazionale, nei principali Paesi dell'Europa Centro-Orientale e in Egitto. L'obiettivo è rafforzare la competitività e la solidità delle proprie banche internazionali, contribuendo alla leadership del Gruppo nel panorama finanziario globale.