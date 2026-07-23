STMicroelectronics (Stm) ha annunciato un significativo rialzo delle previsioni di ricavi per il settore dei datacenter, puntando a superare il miliardo di dollari entro la fine del 2026. L'annuncio è stato dato il 23 luglio 2026 a Milano dal presidente e amministratore delegato, Jean‑Marc Chery, che ha sottolineato la crescita sostenuta della domanda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale come motore principale di questa espansione.

Chery ha dichiarato: “Grazie a una domanda dei data center per l’intelligenza artificiale checontinua ad essere sostenuta, spostiamo verso l’alto la nostra ambizione relativamente ai ricavi per data center”.

Ha poi dettagliato le nuove proiezioni: “Prevediamo ora ricavi superiori a 1 miliardo di dollari (circa 870 milioni di euro) nel 2026 e, assumendo che la dinamica attuale continui e considerando gli impegni che abbiamo attualmente, nel 2027 potrebbero superare nettamente i 2 miliardi di dollari”.

Crescita Trainata dall'AI

La revisione riflette l'andamento positivo del mercato dei datacenter, in forte espansione grazie all'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. STMicroelectronics, guidata da Jean‑Marc Chery, ha identificato questo comparto come pilastro fondamentale per la crescita futura. L'azienda mira a superare il miliardo di dollari di ricavi entro fine 2026, con prospettiva di raddoppiare nel 2027, se le attuali condizioni di mercato si mantengono.

STMicroelectronics: Profilo Aziendale

STMicroelectronics (Stm) è una multinazionale leader nei semiconduttori. Con sede legale in Olanda e operativa a Ginevra, sviluppa e produce componenti elettronici per automotive, industria e infrastrutture digitali, inclusi i datacenter. Quotata sulle principali borse europee, Stm è riconosciuta per innovazione tecnologica e presenza internazionale.