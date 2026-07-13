Giuseppe Manzo, direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, ha illustrato la filosofia dell'istituto, incentrata sulla "democrazia di opportunità". In un incontro pubblico, Manzo ha evidenziato l'importanza di creare condizioni favorevoli per tutti, specialmente per giovani e donne, tramite strumenti finanziari e iniziative sociali. La BCC Napoli sostiene lo sviluppo locale e l'inclusione sociale, promuovendo una cultura di responsabilità e partecipazione. Offre servizi che facilitano l'accesso al credito e la crescita delle comunità.

"La nostra filosofia è dare a tutti la possibilità di esprimere il proprio potenziale", ha affermato Manzo.

Progetti per Inclusione e Empowerment

Tra le iniziative della BCC Napoli, spiccano progetti per giovani e donne, volti a ridurre le disuguaglianze e favorire l'inserimento lavorativo. La banca ha avviato programmi di formazione, accompagnamento, microcredito e supporto all'imprenditoria femminile.

Un esempio è il podcast "Cassette Rosse in BCC", un progetto di educazione emotiva per le donne. Finalizzato a contrastare la violenza di genere e promuovere l'empowerment femminile, il podcast, realizzato con esperti, offre riflessioni e strumenti pratici per rafforzare autonomia e consapevolezza.

Il Ruolo Territoriale della BCC Napoli

La BCC Napoli, parte del sistema delle Banche di Credito Cooperativo, si distingue per la sua missione mutualistica e il profondo radicamento territoriale. L'istituto sostiene famiglie, imprese e associazioni locali, promuovendo valori di solidarietà e responsabilità sociale. Le sue attività, orientate alla crescita economica e sociale delle aree in cui opera, includono prodotti finanziari e iniziative di formazione e sensibilizzazione. Come istituto mutualistico, la BCC Napoli valorizza il territorio e risponde alle esigenze locali, promuovendo la partecipazione attiva dei soci e il benessere collettivo.