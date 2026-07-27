La Borsa di Milano ha concluso la seduta di lunedì 27 luglio 2026 in territorio positivo, un esito che ha visto l'indice di riferimento Ftse Mib segnare un rialzo dello 0,49%. Questo incremento ha portato il valore complessivo del listino a quota 52.054 punti. Sebbene nel corso della giornata i guadagni iniziali si siano dimezzati rispetto ai massimi toccati nelle prime ore di contrattazione, Piazza Affari è riuscita a mantenere un andamento favorevole, chiudendo comunque in crescita e confermando un clima di fiducia, pur con alcune riserve.

Andamento dei Settori: Lusso e Banche in Evidenza

La giornata di scambi ha rivelato una netta differenziazione nell'andamento dei vari settori. I titoli del lusso e le banche si sono affermati come i protagonisti positivi, registrando le migliori performance e sostenendo il rialzo complessivo del mercato. Al contrario, i comparti legati all'energia e ai semiconduttori hanno affrontato una seduta più complessa, chiudendo in calo e mostrando una certa debolezza. Tra le singole azioni, Ferrari ha brillato in modo particolare, distinguendosi con un notevole incremento del 4,29%, che l'ha posizionata tra i titoli più performanti dell'intera giornata. Anche Lottomatica ha contribuito al clima positivo con un guadagno del 3,1%, mentre Buzzi ha registrato un solido aumento del 2,8%, consolidando la propria posizione.

Le Maggiori Contrazioni: Energia e Chip Sotto Pressione

Sul fronte opposto, la seduta ha visto alcune importanti realtà industriali registrare significative contrazioni. Tra i titoli che hanno subito le maggiori perdite, spicca Prysmian, che ha chiuso la giornata con un calo del 3,7%. A seguire, Tenaris ha ceduto il 2,8%, mentre Eni ha registrato una flessione del 2,4%. Anche il settore dei semiconduttori ha mostrato segni di debolezza, con StMicroelectronics che ha concluso in ribasso dell'1,9%. Questa dinamica ha ulteriormente accentuato la marcata spaccatura osservata tra i titoli in crescita e quelli in calo, evidenziando una particolare pressione sui settori dell'energia e dei chip, che hanno faticato a trovare slancio positivo nel corso delle contrattazioni.

In conclusione, la seduta del 27 luglio 2026 si è chiusa per Piazza Affari con un bilancio complessivamente positivo. Nonostante la fase di rallentamento che ha portato a una riduzione dei guadagni rispetto ai picchi registrati nelle prime fasi di contrattazione, il mercato milanese ha dimostrato una resilienza sufficiente a mantenere il segno più, confermando un orientamento rialzista, seppur con dinamiche settoriali molto diversificate.