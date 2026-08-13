Il 730 precompilato in modalità semplificata è uno strumento pensato per rendere più semplice la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati.

La modalità semplificata è disponibile all'interno del servizio online della dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle Entrate e consente di accettare, modificare e inviare il 730 senza dover compilare direttamente i singoli quadri del modello.

Il contribuente può quindi gestire autonomamente la dichiarazione tramite il servizio online, senza dovere necessariamente rivolgersi a un Caf o a un professionista.

Differenza tra 730 precompilato e 730 semplificato

La principale differenza tra il 730 precompilato in modalità ordinaria e quello compilato in modalità semplificata riguarda le modalità di compilazione.

Nel 730 precompilato in modalità ordinaria, il contribuente può consultare e modificare direttamente i diversi quadri della dichiarazione.

Con il 730 in modalità semplificata, invece, la procedura è più intuitiva: le informazioni sono organizzate in sezioni e il contribuente può verificare, modificare o integrare i dati attraverso un percorso guidato. Una volta effettuate le proprie scelte, il sistema elabora la dichiarazione precompilata.

Entrambe le modalità partono dai dati già disponibili all'Agenzia delle Entrate, tra cui quelli relativi ai redditi e alle Certificazioni Uniche, alle spese sanitarie e agli altri oneri e informazioni trasmessi dagli enti e dai soggetti obbligati.

Come accedere alla dichiarazione 730 semplificata

Per utilizzare il 730 semplificato è necessario collegarsi al portale dell'Agenzia delle Entrate e accedere all'area dedicata alla dichiarazione precompilata tramite SPID, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Dopo l'accesso, il contribuente può scegliere il 730 in modalità semplificata e visualizzare le informazioni presenti nella dichiarazione. Può quindi verificare i dati, accettare la dichiarazione oppure modificarla e integrarla, se necessario.

È inoltre possibile presentare la dichiarazione per conto di un'altra persona quando si è stati preventivamente abilitati dall'Agenzia delle Entrate, ad esempio come persona di fiducia, tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale o genitore.

Per delegare un Caf, un professionista abilitato o un altro soggetto incaricato della trasmissione telematica è invece prevista un'apposita delega, accompagnata dalla copia del documento di identità, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

Scadenza dichiarazione semplificata

La scadenza principale del 730 precompilato 2026, sia in modalità ordinaria sia in modalità semplificata, è il 30 settembre 2026.

Entro questa data è possibile accettare o modificare e trasmettere il 730 precompilato direttamente tramite il servizio web dell'Agenzia delle Entrate.

È quindi consigliabile verificare per tempo i dati presenti nella dichiarazione e apportare eventuali modifiche o integrazioni necessarie, così da completare l'invio entro il termine previsto.