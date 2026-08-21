I rincari dei carburanti continuano a farsi sentire sulla rete stradale italiana, con la benzina che raggiunge un nuovo picco. Il prezzo in modalità self è salito a 2,005 euro al litro, superando i 2,002 euro al litro registrati il giorno precedente. Questo valore rappresenta il prezzo più elevato degli ultimi tre anni per la benzina self-service. Anche sulle autostrade si registra un aumento, con la benzina che tocca i 2,080 euro al litro, rispetto ai 2,077 euro del giorno prima.

Parallelamente, anche il gasolio mostra un incremento significativo.

Sulla rete stradale, il prezzo è salito a 2,122 euro al litro, in crescita rispetto ai 2,116 euro precedenti. In autostrada, il gasolio si attesta a 2,194 euro al litro, superando i 2,186 euro rilevati il giorno precedente. Questi dati sono stati raccolti dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per la benzina, il superamento della soglia psicologica dei 2 euro al litro segna un evento che non si verificava da quasi un anno. I dati settimanali indicano infatti che il prezzo non superava tale livello dal settembre 2023, quando la media settimanale, tra il 18 e il 24 settembre, era di 2,001 euro al litro. L'attuale situazione riporta i valori ai massimi dal 2023, evidenziando una tendenza al rialzo che preoccupa i consumatori.

L'andamento storico dei prezzi

Analizzando l'andamento degli ultimi anni, il record per la benzina era stato toccato a marzo 2022. In quel periodo, a seguito dell’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, i prezzi medi della verde si aggiravano intorno ai 2,2 euro al litro. L'attuale impennata dei prezzi, pur non raggiungendo ancora i livelli del 2022, riaccende l'attenzione sulla volatilità del mercato dei carburanti e sulle sue implicazioni economiche.

L'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato che il prezzo medio della benzina self service sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 2,002 euro al litro, superando per la prima volta dal settembre 2023 la fatidica soglia dei due euro.

Anche il gasolio ha registrato un aumento, passando da 2,107 euro al litro a 2,116 euro al litro. I valori rimangono ancora più elevati sulle autostrade, dove la benzina si attesta a 2,077 euro al litro e il diesel a 2,186 euro al litro. Questa congiuntura non si presentava dalla settimana del 18–24 settembre 2023, quando la media era di 2,001 euro al litro, sottolineando la persistenza di una pressione al rialzo sui costi alla pompa.