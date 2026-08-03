Il ministro Tajani ha annunciato che domani il Consiglio dei Ministri approverà una norma di attuazione sull'idroelettrico per la Valle d'Aosta. La notizia, diffusa su X, evidenzia il provvedimento come frutto di un dialogo positivo tra Governo nazionale e regionale. Tajani ha sottolineato l'importanza di una "buona politica" che ascolta i territori e offre risposte concrete alle comunità locali. Questa norma è un passaggio atteso per la gestione delle risorse idroelettriche, cruciale per autonomia e sviluppo locale.

Il futuro delle concessioni idroelettriche in Valle d'Aosta

Il futuro delle concessioni idroelettriche in Valle d'Aosta è al centro dell'attenzione. Tra tre anni scadranno 29 concessioni relative alle acque dei torrenti valdostani, attualmente utilizzate da Cva per la produzione di energia. Questa scadenza è un passaggio strategico per il sistema energetico, economico e istituzionale della regione.

Il tema è oggetto di incontri pubblici, come quello promosso dal gruppo consiliare regionale Alleanza Verdi e Sinistra, che ha organizzato un confronto sul ruolo di Cva e sulle prospettive normative. Tra i relatori figurano esperti di diritto amministrativo che approfondiscono norme di attuazione e il valore delle risorse idroelettriche come bene comune.

Il dibattito sarà coordinato dal consigliere regionale di Avs Eugenio Torrione.

Dialogo istituzionale e prospettive per la regione

La norma annunciata da Tajani si inserisce in un percorso di ascolto delle esigenze locali e di risposte normative condivise. L'obiettivo è garantire una gestione efficace delle risorse idroelettriche, fondamentale per lo sviluppo sostenibile e l'autonomia della Valle d'Aosta. La definizione delle procedure e regole per il nuovo affidamento delle concessioni idroelettriche resta un tema centrale per amministratori, operatori e cittadini, chiamati a un confronto pubblico e informato sulle scelte future.