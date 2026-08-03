Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha registrato a luglio un avanzo provvisorio del settore statale di 13,4 miliardi di euro. Il dato, aggiornato al 3 agosto, segna una variazione significativa rispetto ai 2,5 miliardi di avanzo dello stesso mese dell'anno precedente, evidenziando un netto miglioramento nei conti pubblici.

Questa variazione positiva è attribuibile principalmente a un andamento favorevole degli incassi fiscali, che hanno mostrato una crescita robusta. Nei primi sette mesi dell’anno, il saldo cumulato del settore statale indica un fabbisogno di 62,9 miliardi, in miglioramento rispetto ai 68,3 miliardi registrati nel 2025, confermando una tendenza positiva.

Avanzo di luglio e andamento dei conti pubblici

L’avanzo di luglio è stato influenzato in modo determinante dalle entrate fiscali, contribuendo sostanzialmente al risultato positivo. Il saldo del settore statale, che rappresenta la differenza tra le entrate e le uscite dello Stato, è un indicatore cruciale per valutare l'efficacia della gestione finanziaria pubblica.

Il miglioramento complessivo del saldo rispetto all'anno precedente riflette il profilo degli incassi fiscali e la dinamica dei pagamenti. Questi fattori sono stati elementi chiave per il raggiungimento dell'avanzo mensile e la riduzione del fabbisogno cumulato.

Il Mef e la gestione finanziaria statale

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) è l’organo governativo italiano responsabile della politica economica, finanziaria e di bilancio dello Stato.

Le sue funzioni includono la programmazione e il coordinamento della politica finanziaria, l'amministrazione delle entrate e delle spese pubbliche, oltre alla vigilanza costante sui conti pubblici.

Tra le sue competenze fondamentali, il Mef elabora le previsioni macroeconomiche, gestisce il debito pubblico e coordina le attività di riscossione delle imposte. Attraverso un monitoraggio continuo, il Ministero assicura la stabilità e la sostenibilità dei saldi di finanza pubblica, contribuendo attivamente alla salute economica del Paese.