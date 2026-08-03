Salvatore Ferragamo S.p.A. ha reso noti i suoi risultati finanziari per il primo semestre del 2026, evidenziando un quadro di luci e ombre per la storica casa di moda fiorentina. I ricavi consolidati hanno raggiunto i 468 milioni di euro. Sebbene ciò rappresenti un lieve calo dell’1,3% se misurato a cambi correnti rispetto ai primi sei mesi del 2025, l'analisi a cambi costanti rivela una crescita positiva dell’1,9%. Un dato significativo è l'utile netto, che si è attestato a 1,5 milioni di euro, confermando la capacità dell'azienda di generare profitto in un contesto di mercato dinamico.

La solidità finanziaria di Ferragamo è ulteriormente rafforzata dalla sua posizione finanziaria netta, che si conferma positiva per 125 milioni di euro. Questo rappresenta un miglioramento tangibile rispetto ai 119 milioni di euro registrati al 30 giugno 2025, indicando una gestione oculata delle risorse e una robusta struttura patrimoniale. Un altro aspetto cruciale è il risultato operativo, che ha raggiunto i 21 milioni di euro. Questo dato segna una netta inversione di tendenza rispetto al primo semestre del 2025, quando l'azienda aveva registrato una perdita adjusted di 3 milioni di euro, sottolineando l'efficacia delle strategie implementate per migliorare la redditività operativa.

Andamento dei Canali di Vendita

L'analisi dettagliata delle performance dei canali di vendita rivela dinamiche differenziate. Il canale wholesale ha mostrato una performance negativa, con una diminuzione dell’11,2% a cambi costanti e un calo dell’11,6% a cambi correnti. Questa contrazione nel segmento della vendita all'ingrosso potrebbe indicare la necessità di ricalibrare le strategie o affrontare specifiche sfide di mercato in tale ambito. Al contrario, il canale direct to consumer (DTC) ha evidenziato un andamento decisamente positivo. Ha registrato una crescita dell’1,8% a cambi correnti e un più marcato +6,1% a cambi costanti. Questo risultato sottolinea la forza e la resilienza del rapporto diretto con la clientela finale, evidenziando l'efficacia delle iniziative di vendita al dettaglio e l'importanza strategica dei punti vendita gestiti direttamente dall'azienda.

Investimenti e Prospettive Future

Nel corso del primo semestre del 2026, Ferragamo ha proseguito con la sua politica di investimenti, destinando 18 milioni di euro allo sviluppo e al miglioramento delle proprie attività. Questo importo rappresenta un aumento rispetto ai 16 milioni di euro investiti nello stesso periodo dell’anno precedente, riflettendo una chiara volontà di sostenere la crescita a lungo termine e di rafforzare la propria posizione nel mercato del lusso. La strategia di investimento è mirata a consolidare l'infrastruttura, innovare i prodotti e migliorare l'esperienza del cliente. La capacità di mantenere una posizione finanziaria netta positiva, unitamente all'incremento degli investimenti, conferma la visione strategica dell'azienda e la sua fiducia nelle prospettive future.

La gestione attenta delle risorse, la generazione di utile netto e la focalizzazione sugli investimenti strategici sono pilastri fondamentali per la resilienza e lo sviluppo continuo di Salvatore Ferragamo nel panorama globale della moda.