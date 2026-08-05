Il 5 agosto 2026, l'Interporto SDAG di Gorizia ha ospitato una visita strategica del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Marco Consalvo. L'incontro, che ha visto la partecipazione del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e dell'Amministratore Unico di SDAG, Fabrizio Renato Russo, si è concentrato su temi cruciali per la logistica regionale: le sinergie strategiche, gli investimenti infrastrutturali e il consolidamento della piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia.

L'obiettivo principale della visita è stato illustrare i futuri progetti sull'infrastruttura interportuale, mirati a potenziare l'efficienza dei flussi di merci e a sviluppare una collaborazione integrata con gli scali portuali di Trieste e Monfalcone.

SDAG, in sinergia con gli altri interporti della regione, ambisce a posizionarsi come il naturale retroporto del sistema Adriatico, creando una rete integrata essenziale per elevare la competitività della logistica regionale sui mercati internazionali.

Potenziamento delle infrastrutture e innovazione

La delegazione ha avuto modo di visitare l'avanguardistico hub delle celle frigorifere, GoFoodLog, un punto d'eccellenza dove opera anche il Punto Ispettivo del Ministero della Salute. Attivato secondo il Regolamento (UE) 2019/1014, GoFoodLog rappresenta uno snodo fondamentale per il controllo e la sicurezza dei prodotti alimentari in importazione. Parallelamente, è stata esaminata la piena funzionalità del Terminal Ferroviario di SDAG, con l'impresa Adriafer già pienamente operativa, e sono state discusse ulteriori collaborazioni con i porti di Trieste e Monfalcone per ottimizzare i collegamenti intermodali.

Negli ultimi dieci anni, SDAG ha realizzato significativi investimenti, superando i 5 milioni di euro, destinati all'ammodernamento delle infrastrutture e della viabilità. L'ampio terminal intermodale si estende su oltre 600mila metri quadrati e ha registrato, nel solo 2025, circa 70mila soste di camion. Il polo GoFoodLog è stato completato con celle refrigerate, depositi doganali e certificazioni europee, mentre i sistemi di controllo e la digitalizzazione sono stati implementati grazie a ingenti fondi, inclusi quelli europei.

Prospettive future e ruolo strategico

La visita si è conclusa con l'impegno ad accelerare i tavoli di lavoro operativi, con l'intento di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra SDAG e i porti regionali.

Fabrizio Renato Russo, il nuovo Amministratore Unico, ha evidenziato l'importanza di coinvolgere nuovi soci e partner per sviluppare una piattaforma logistica provinciale più integrata. Questo approccio mira a consolidare il ruolo strategico di SDAG nel sistema logistico regionale, rendendola un punto di riferimento per la logistica e il trasporto intermodale in Friuli Venezia Giulia, anche grazie al supporto di soggetti pubblici e istituzionali.

Un momento della visita è stato dedicato anche alla DAG, la galleria d’arte digitale situata in piazza Vittoria, a testimonianza del legame tra lo sviluppo delle infrastrutture logistiche e le iniziative culturali del territorio.