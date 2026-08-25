Terna, la società italiana responsabile della trasmissione dell'energia elettrica, è impegnata in Lombardia nella realizzazione di 27 nuovi progetti per stazioni elettriche. Queste infrastrutture sono interamente dedicate all'alimentazione di nuovi datacenter, rispondendo a una crescente domanda energetica. Questa importante iniziativa è emersa a seguito di chiarimenti forniti da Terna alla Regione Lombardia, in risposta a specifiche domande poste dopo una recente audizione in sede regionale.

Dei 27 progetti complessivi, cinque stazioni elettriche hanno già ottenuto le autorizzazioni necessarie, mentre otto si trovano in fase di iter autorizzativo.

Le restanti quattordici sono ancora in fase di progettazione. La potenza complessiva richiesta per la connessione di questi nuovi impianti è notevole, raggiungendo i 14.238 megawatt. Nello specifico, 1.611 megawatt sono associati alle stazioni già autorizzate, 5.224 megawatt a quelle in fase di iter e 7.403 megawatt a quelle in progettazione. È fondamentale precisare che questo valore, pur significativo, rappresenta l'entità delle richieste di connessione pervenute e non implica necessariamente la realizzazione effettiva di 14,2 gigawatt di nuovi datacenter. Fornisce, tuttavia, una chiara misura della pressione infrastrutturale in atto.

Impatto territoriale e necessità di governance

L'espansione dei datacenter in Lombardia ha un significativo impatto territoriale.

Applicando un rapporto di riferimento di circa 950 megawatt ogni 100.000 metri quadrati, la superficie potenziale interessata dalle richieste di connessione è stimata in circa 1,5 milioni di metri quadrati, equivalenti a 150 ettari. Un aspetto critico riguarda la localizzazione di alcune delle stazioni già autorizzate o in fase di iter, che interessano aree soggette a tutela ambientale. Per gestire in modo efficace e sostenibile questo fenomeno di rapida espansione, è stata evidenziata l'urgenza di un governo pubblico. Questo dovrebbe definire con maggiore chiarezza il reale fabbisogno energetico della regione e sviluppare una strategia pubblica proattiva, al fine di non subire passivamente le richieste degli operatori del settore e tutelare gli interessi del territorio.

Il ruolo strategico di Terna

In qualità di principale gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale, Terna ricopre un ruolo strategico in Italia. La sua attività include la pianificazione, lo sviluppo e la manutenzione della rete ad alta tensione, elementi fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. In Lombardia, la società è cruciale nell'adeguamento delle infrastrutture esistenti per supportare la crescita dei datacenter e delle nuove tecnologie, assicurando che le richieste di connessione siano integrate in modo sostenibile con le esigenze del territorio.