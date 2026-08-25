Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato un significativo nuovo "decreto imprese", la cui predisposizione è attesa entro la fine di ottobre. L'importante comunicazione è stata fatta il 25 agosto 2026, a margine del prestigioso Meeting di Rimini. Questo provvedimento legislativo, frutto della collaborazione tra diversi dicasteri, si pone l'obiettivo primario di semplificare ulteriormente i processi di autorizzazione per gli investimenti produttivi e di rafforzare in modo strategico il sistema industriale italiano.

Un aspetto cruciale del decreto riguarderà anche l'introduzione di misure specifiche sull'intelligenza artificiale nelle aziende, come anticipato dal ministro.

Tra le finalità centrali del prossimo decreto vi è l'incremento sostanziale dell'energia rinnovabile nel Paese, con un'attenzione particolare rivolta allo sviluppo dei sistemi di accumulo e delle batterie, sia a livello domestico che industriale. Parallelamente, il provvedimento mira a potenziare in maniera decisa la capacità innovativa del comparto industriale nazionale. Urso ha specificato che l'iniziativa è volta a "ulteriormente semplificare i processi di autorizzazione per gli investimenti produttivi", a "aumentare l'energia rinnovabile del nostro paese con particolare attenzione al sistema degli accumuli e delle batterie e anche a livello industriale" e a "migliorare la capacità del nostro sistema industriale nel campo dell'innovazione".

Intelligenza Artificiale e Robotica: L'Italia verso il Futuro

Il decreto in preparazione includerà interventi mirati e incisivi per gestire il fenomeno dell'intelligenza artificiale nell'industria. Si prevede, in particolare, una netta accelerazione nello sviluppo della robotica e nell'utilizzo degli umanoidi all'interno del sistema produttivo nazionale. Il ministro Urso ha chiarito la visione sottostante a queste scelte: "Nel prossimo decreto interverremo [...] sul fenomeno dell'intelligenza artificiale nell'industria, con una accelerazione dello sviluppo della robotica e dell'utilizzo degli umanoidi nel nostro sistema produttivo, come stanno facendo gli altri e non vorremmo rimanere indietro".

L'obiettivo è chiaro: evitare che l'Italia perda terreno rispetto agli altri paesi leader nell'adozione di queste tecnologie avanzate.

Un principio fondamentale che guiderà l'implementazione di tutte le misure sarà la garanzia di un sistema di welfare che ponga la persona al centro e ne tuteli il ruolo, mantenendo una visione antropocentrica della tecnologia. "La nostra visione è sempre stata e resterà antropocentrica", ha ribadito Urso, sottolineando l'impegno del governo a coniugare progresso tecnologico e benessere umano. Questa prospettiva assicura che l'innovazione sia al servizio dell'individuo e della società nel suo complesso.

Il Ruolo del Ministero per l'Innovazione e la Competitività

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’ente governativo presieduto da Adolfo Urso, detiene la responsabilità delle politiche industriali, della promozione del sistema produttivo nazionale e della salvaguardia del Made in Italy. La sua missione istituzionale è quella di supportare attivamente la competitività delle imprese italiane, incentivare l’innovazione tecnologica e facilitare la transizione verso modelli produttivi sempre più sostenibili. Tra le sue competenze essenziali rientrano anche la gestione degli incentivi destinati allo sviluppo industriale e la regolamentazione dei settori considerati strategici per l’economia del Paese.

Questo nuovo decreto imprese si inserisce pienamente nel quadro delle iniziative strategiche promosse dal Ministero per rafforzare in maniera duratura la competitività e l’innovazione del tessuto produttivo italiano. L'attenzione è massima sulle sfide imposte dalla transizione digitale e dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale, elementi chiave per il futuro economico e sociale dell'Italia. Il provvedimento rappresenta un passo concreto verso un'economia più moderna, efficiente e orientata al futuro.